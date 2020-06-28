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28 июня 2020, воскресенье, 08:30 6
Политика 2020-06-28T08:41:07+03:00
Українські Новини
На длинных выходных курс гривны снизился еще больше

На длинных выходных курс гривны снизился еще больше

Кира Молчанова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, курс доллара
Здание НБУ. Киев
Здание НБУ. Киев

После снижения в четверг, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-29 июня, на 4,93 коп. до 26,7002 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,0770
1 доллар США 26,6922
1 швейцарский франк 28,1727
10 иен 2,4961
10 российских рублей 3,8451
1 евро 29,9500

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 26 июня, средний курс продажи наличного доллара в киевских обменниках повысился по сравнению с четвергом, 25 июня, на 2,15 копеек до 26,8256 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,29 копеек до 26,5766 UAH/USD.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 4 коп. в пятницу укрепился на 3 коп. до 26,70 UAH/USD.

Также что Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

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