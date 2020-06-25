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25 июня 2020, четверг, 17:40 69
Экономика 2020-06-25T17:45:01+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снижается второй день подряд

Курс гривны на межбанке снижается второй день подряд

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Доллар, Межбанк, Гривна на межбанке
Курс гривны
Курс гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 2 коп. в четверг снизился на 4 коп. до 26,73 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,65-26,68 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,67-26,70 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,72-26,74 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,59% с 23,74 UAH/USD до 26,73 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.


Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-29 июня, на 4,93 коп. до 26,7002 UAH/USD.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Тем временем Bank of America спрогнозировал курс доллара до конца 2020 года



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