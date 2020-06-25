Курс гривны на межбанке снижается второй день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 2 коп. в четверг снизился на 4 коп. до 26,73 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,65-26,68 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,67-26,70 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,72-26,74 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,59% с 23,74 UAH/USD до 26,73 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-29 июня, на 4,93 коп. до 26,7002 UAH/USD.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.



Тем временем Bank of America спрогнозировал курс доллара до конца 2020 года.





