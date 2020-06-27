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27 июня 2020, суббота, 20:34 41
Общество 2020-06-27T21:00:02+03:00
Українські Новини
Дети пойдут не в школу, а в интернет. Власти не исключают продление дистанционного обучения

Дети пойдут не в школу, а в интернет. Власти не исключают продление дистанционного обучения

Кира Молчанова
Школа, СНБО, дистанционное обучение, Офис президента, Алексей Данилов, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине осенью украинские школы могут продолжить дистанционное обучение вместо обычного.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с членами правительства, представителями правоохранительных органов, руководителями областных госадминистраций и мэрами городов.

В сообщении говорится, что Данилов на совещании не исключил, что осенью большинство украинских школ не вернутся к традиционному обучению, а будут работать онлайн. Поэтому школы уже сегодня должны готовить "соответствующие технические возможности".

Как сообщали Українські Новини, учебный год 2019-2020 в школах завершится дистанционно.

Ранее в Минобразования рассказали о самых популярных уроках в школе онлайн.

При этом ООН отмечает, что пандемия снизит эффективность системы образования во всем мире.

Тем временем, началась основная сессия ВНО. Выпускники во всей Украине сдали тест по математике. В МОЗ опубликовали правила проведения оценивания.

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