Пандемия коронавируса снизит эффективность системы образования во всем мире, – ООН

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения во многих странах закрылись на карантин, а учащиеся более месяца находились на дистанционном обучении. В скором времени учебные заведения готовятся к возобновлению процесса. 30 апреля ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВПП и Всемирный банк выпустили новые руководящие принципы по безопасному возобновлению работы школ в условиях продолжающегося закрытия учебных заведений, затрагивающего почти 1,3 миллиарда учащихся во всем мире.

В руководящих принципах содержится предостережение о том, что повсеместное закрытие учебных заведений в ответ на пандемию COVID-19 представляет беспрецедентный риск для образования и благополучия детей, особенно для наиболее маргинализированных детей, которые полагаются на школы в плане образования, здравоохранения, безопасности и питания.

"Хотя многие учащиеся отстают в учебе из-за продолжительного закрытия школ, далеко не однозначное решение о том, когда и как возобновить работу школ, должно стать приоритетной задачей", - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

"Рост неравенства, ухудшение состояния здоровья, насилие, детский труд и детские браки – вот лишь некоторые из долгосрочных угроз для детей, не посещающих школу. Мы знаем, что чем дольше дети не ходят в школу, тем меньше вероятность их возвращения в классы. Если мы не будем уделять приоритетное внимание возобновлению работы школ, когда это будет безопасно, мы, скорее всего, столкнемся с катастрофической утратой успехов, достигнутых в сфере образования", - заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

Отмечается, что, хотя пока еще не имеется достаточных данных для измерения воздействия закрытия школ на показатели распространения заболеваний, негативные последствия закрытия школ для безопасности и обучения детей хорошо задокументированы. Достижения, достигнутые в последние десятилетия в деле расширения доступа детей к образованию, могут быть потеряны, а в худшем случае – полностью сведены на нет.

"В самых бедных странах дети часто полагаются на школы для получения своего единственного приема пищи в день. Однако, поскольку многие школы в настоящее время закрыты из-за COVID-19, 370 миллионов детей не получают полноценного питания, которое является спасательным кругом для бедных семей. Им также отказывают в медицинской помощи, которую они обычно получают в школе. Это может нанести долговременный ущерб, поэтому при возобновлении работы школ крайне важно, чтобы эти программы питания и медицинские услуги были восстановлены, что также может помочь вернуть наиболее уязвимых детей обратно в школы", - заявил Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы.

Планирование возобновления работы школ включает в себя следующие руководящие принципы:

Реформа политики. Политические последствия охватывают все аспекты руководящих принципов, включая четкую политику в отношении открытия и закрытия школ во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. Реформы должны расширить справедливый доступ для маргинализированных и не посещающих школу детей, а также укрепить и стандартизировать практики дистанционного обучения.

Требования к финансированию. Рассмотрение вопроса о влиянии COVID-19 на образование и инвестирование средств в укрепление систем образования в целях восстановления и повышения устойчивости.

Безопасные операции. Создание условий, способствующих сокращению масштабов распространения заболеваний, гарантированию основных услуг и материалов и пропаганде здорового образа жизни. Это включает в себя доступ к мылу и чистой воде для безопасного мытья рук, процедуры, применяемые в тех случаях, когда персонал или учащиеся чувствуют себя плохо, протоколы по социальному дистанцированию и правилам гигиены.

Компенсация обучения. Основное внимание должно уделяться практике, которая компенсирует потерю учебного времени, укрепляет педагогику и опирается на гибридные модели обучения, такие как интеграция подходов в области дистанционного обучения. Это должно включать знания о передаче и профилактике заболеваний.

Хорошее самочувствие и защита. Расширение внимания к благополучию учащихся и укрепление защиты детей с помощью усовершенствованных механизмов направления к специалистам и предоставления основных услуг на базе школ, включая медицинское обслуживание и школьное питание.

Охват наиболее маргинализированных слоев населения. Адаптировать политику и практику открытия школ для расширения доступа к маргинализованным группам, таким как ранее не посещавшие школу дети, перемещенные лица и дети-мигранты, а также меньшинства. Диверсифицировать критически важные коммуникации и охват, сделав их доступными на соответствующих языках и в доступных форматах.

"В целях регулирования возобновления работы школ необходимо будет подготовить материально-техническую базу школ, а также обеспечить готовность преподавательского состава. Они должны будут иметь планы, специально предназначенные для поддержки восстановления обучения наиболее обездоленных учащихся. Эти руководящие принципы служат основой для продвижения вперед в деле согласования деятельности основных учреждений Организации Объединенных Наций", - объяснил Хайме Сааведра, руководитель Глобальной практики Группы Всемирного банка в области образования.

Как сообщали Українські Новини, ослабление карантина в Украине включает в себя 5 этапов. Открытие учебных заведений и возобновление полноценного учебного процесса планируется на 4 этапе.