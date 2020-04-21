В МОН рассказали о самых популярных уроках в школе онлайн и что изменится

Сегодня, 21 апреля, стартовал 3-я неделя Всеукраинской школы онлайн, теперь уроки постепенно будут становиться инклюзивными.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования Украины.

Так, уже на этой неделе к урокам, что уже вышли раньше, постепенно добавлять субтитры.

В МОН отметили, что первоочередная цель - создать субтитры к уже обнародованным урокам. В дальнейшем с небольшой задержкой субтитры будут добавляться к недавно опубликованным урокам.

"Этот шаг позволит большему количеству детей получить доступ к обучению благодаря Всеукраинской школе онлайн. Такой подход соответствует основной цели проекта - создать для каждого украинского ученика, независимо от обстоятельств, доступ к знаниям", - отмечают в министерстве.

Наиболее популярными видео Всеукраинской школы онлайн остаются зарядка и уроки английского языка.

В YouTube МОН видео первой опубликованной зарядки посмотрели более 330 тыс. пользователей. При этом в TikTok охвата хэштегом #руханка возросло вдвое - с 9 млн человек до 18 млн человек.

Среди предметов популярным остается английский. Первый выложенный в YouTube МОН урок для 5 класса набрал за первую неделю 80 тыс. просмотров, а на сегодня его уже посмотрело более 87 тысяч человек.

Отметим, в рамках проекта транслируются уроки: по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

Уроки транслируются ежедневно, с понедельника по пятницу, по меньшей мере до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00 и заканчиваются в зависимости от расписания. Так, график уроков такой:

1 урок - 10:00

2 урок - 10:30

3 урок (зарядка) - 11:00

4 урок - 11:15

5 урок - 11:45

6 урок (зарядка) - 12:15

7 урок - 12:30

В Минобразования напомнили, что все уроки хранятся в записи на YouTube-канале МОН. Кроме того, во время трансляции можно начать ее просматривать с удобного места.

Как сообщали Українські Новини, школьные видеоуроки снимают Квартал 95, Мамахохотала и другие за деньги неназванных благотворителей.

Тем временем Киев запустил онлайн детский сад.