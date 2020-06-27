В двух областях поднимется уровень воды: куда лучше не ехать

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении уровня воды в Винницкой и Одесской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

"По данным Укргидрометцентра, 27-28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями на 08:00 24 июня. Местами последующее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов", - говорится в нем.

27 июня в результате прохождения высокого дождевого паводка на Днестре уровень воды в створе поста Могилев-Подольский будет удерживаться на опасных отметках начального затопления участков, прилегающих к руслу реки, и может достичь опасных отметок затопления объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая область) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области.

27-30 июня в результате пропуска высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища и добегания паводковой волны ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м, при этом вероятно затопление поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района Одесской области села Яськи и города Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени.

Как сообщали Українські Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.