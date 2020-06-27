У двох областях підніметься рівень води: куди краще не їхати

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищення рівня води у Вінницькій та Одеській областях.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, 27-28 червня на річках басейну Прип'яті очікуються підйоми рівнів води на 0,1-0,7 м над рівнями на 08:00 24 червня. Місцями подальше затоплення заплав, досягнення відмітки початкового затоплення пасовищ, сіножатей біля смт Любешів", - йдеться в ньому.

27 червня в результаті проходження високого дощового паводку на Дністрі рівень води в створі поста Могилів-Подільський буде утримуватися на небезпечних відмітках початкового затоплення ділянок, прилеглих до русла річки, і може досягнути небезпечних відміток затоплення об'єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька область) та окремих населених пунктів у Вінницькій області.

27-30 червня в результаті пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі очікується підйом рівнів води в нижній течії Дністра в Одеській області на 0,2-0,5 м, при цьому ймовірне затоплення заплави, сільськогосподарських угідь і окремих об'єктів в населених пунктах Біляївського району Одеської області села Яськи і міста Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені.

Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.

У зв'язку з повінню в Західній Україні можливі затримки з доставленням листів, посилок і пенсій.