В Одесскую область идут паводки, на востоке жара и опасность пожаров — ГосЧС

Одесской области угрожают паводки на западе Украины, так как в ближайшие дни ожидается выход Днестра из берегов. На востоке и юге страны спасатели предупреждают о высокой пожарная опасность.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 27-28 июня реках бассейна Припяти ожидается подъем уровня воды еще на 0,1-0,7 м, в Волынской области ожидаются подтопления в районе Любешова. Подъем воды в Днестре и сбросы с Днестровской ГЭС угрожают подтоплением ряда населенных пунктов Винницкой области в районе Могилев-Подольского и Ямполя.

Несколько дней подряд 27-30 июня ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области. Здесь вода поднимется на 0,2-0,5 м, при этом возможно затопление поймы, сельхоз угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района, а также трассы Одесса-Рени.

Кроме того, 27-28 июня в восточных, Сумской областях и в Крыму, 29 июня в Запорожской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, 24-25 июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды.

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.