Киевский аэропорт рассказал, сколько пассажиров не смогли улететь из Украины с начала возобновления полетов

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского заявил, что с начала возобновления полетов, 17 июня, 250 пассажиров не смогли улететь из Украины из-за отсутствия необходимых документов для въезда в страну пребывания.

Об этом сообщила Українським Новинам пресс-служба аэропорта.

"Не смогли вылететь 250 пассажиров за весь период с начала полетов с 17 июня", - сказали в аэропорту.

Все случаи связаны исключительно с отсутствием необходимых разрешительных документов.

При этом аэропорт не смог уточнить, сколько пассажиров за указанный период смогли воспользоваться услугами авиакомпаний, поскольку такие данные аэропорт публикует до 10 числа каждого месяца.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная авиационная служба заявила, что аэропорт "Киев" самостоятельно принял решение о приостановлении обслуживания международных рейсов 16 июня.

Международный аэропорт "Киев" объясняет большое количество отмененных рейсов 17 июня заранее внесенным в систему весенне-летним расписанием авиакомпаний.

16 июня аэропорт "Киев" приостановил обслуживание международных рейсов.