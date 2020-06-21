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  • Из затонувшего танкера "Делфи" в Одессе разлилось топливо: отдыхающим запретили купаться в море
21 июня 2020, воскресенье, 17:14 37
Происшествия 2020-06-21T17:30:01+03:00
Українські Новини
Из затонувшего танкера "Делфи" в Одессе разлилось топливо: отдыхающим запретили купаться в море

Из затонувшего танкера "Делфи" в Одессе разлилось топливо: отдыхающим запретили купаться в море

Ирина Николенко
Одесса, Черное море, Крушение танкера, Танкер Делфи
Танкер
Танкер "Делфи". Фото: dumskaya.net

Из затонувшего танкера возле Одессы, которого ранее планировали поднять с помощью специальных воздушных баллонов, произошел разлив топлива. Об этом сообщает издание "Думская", передают Українські Новини.

Из затонувшего танкера "Делфи", который затонул неподалеку одесского пляжа, произошел разлив топлива.

"Как свидетельствуют фото с места происшествия, пятно разлива достигло уже немаленьких размеров, и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими", – говорится в сообщении.

Танкер Танкер "Делфи". Фото: dumskaya.net

Что стало причиной чрезвычайного происшествия, пока не сообщается.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета, сорбент доставили на место происшествия и разлив топлива был оперативно локализован.

Кроме того, на месте происшествия отдыхающим объясняют, что купаться в море запрещено.

Также сообщается, что специалисты сделали замеры качества воды.

Ранее Українські Новини сообщали, танкер "Делфи" потерпел крушение около одесского берега 22 ноября 2019 года.

Из-за затонувшего в Одессе танкера "Делфи", загрязнение воды в море увеличилось в 15 раз.

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