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  • Обязательную самоизоляцию для иностранцев отменили при условии отрицательного теста на коронавирус
26 июня 2020, пятница, 09:00 573
Кабмин 2020-06-26T09:30:02+03:00
Українські Новини
Обязательную самоизоляцию для иностранцев отменили при условии отрицательного теста на коронавирус

Обязательную самоизоляцию для иностранцев отменили при условии отрицательного теста на коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, самоизоляция
Тест на коронавирус. Фото: pixabay
Тест на коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как Turkish Airlines намерена возобновить авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу с 1 июля, Кабинет Министров отменил обязательную самоизоляцию для иностранцев при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства развития туризма Украины, передают Українськi Новини.

"Сегодня Кабинет Министров своим решением позволил прекратить режим самоизоляции или обсервации иностранцам, которые въехали на территорию Украины, если они будут иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, сделанный после пересечения государственной границы", - говорится в нем. 

Указано, что полис страхования для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу должна выдавать компания, зарегистрированная в Украине или иностранная страховая компания, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины.

Полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией и действовать весь срок пребывания в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, за прошедшие сутки в двух областях Украины не обнаружили коронавирус.

А в Киеве суточная заболеваемость коронавирусом постепенно снижается.

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Обязательную самоизоляцию для иностранцев отменили при условии отрицательного теста на коронавирус
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