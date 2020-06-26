37% украинцев считают, что коронавирус был специально разработан и распространен для уменьшения населения

36,7% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) считают, что коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 29% думают, что коронавирус был сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью.

17,6% опрошенных считают, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился в мире.

12,7% респондентов затруднились ответить и 3,7% выбрали вариант "другое".

Респондентам, которые выбрали вариант об искусственном происхождении, но случайном распространение в мире, ставился дополнительный вопрос: "А в какой стране, по вашему мнению, был искусственно сделан коронавирус?".

Вопрос ставился в открытой форме, то есть респонденту варианты ответов не предлагались.

Подавляющее большинство респондентов (70,2%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае, еще 5% назвали США, 2,8% - Россию.

В то же время, респондентам, которые выбрали вариант "коронавирус был специально разработан и намеренно распространенный в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам", задавался дополнительный вопрос "А кто, по вашему мнению, ответственный за разработку и умышленное распространение коронавируса?".

Вопрос также задавался в открытой форме.

Половина респондентов (49,4%) затруднились ответить на вопрос.

Вместе с тем, 26,1% считают, что Китай ответственный за разработку и умышленное распространение коронавируса, далее следуют США (10,9%) и Россия (4%).

Как сообщали Українськi Новини, согласно результатам опроса "Рейтинга", 59% киевлян считают, что Кличко в условиях угрозы коронавируса действовал эффективно. 47% считают эффективными действия Президента Владимира Зеленского. По 38% как получили Минздрав и МВД. У медицинских учреждений Киева и премьер-министра Шмыгаля – соответственно, 35 и 26%.

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