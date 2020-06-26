Взрыв на Позняках. Пострадавший дом полностью демонтируют

Киевские власти намерены демонтировать дом на Позняках, который частично разрушился из-за взрыва.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Дом будет полностью демонтирован", - сказал мэр.

По его словам, на данный момент специальные службы определяют, как это сделать, чтобы не навредить другим ближайшим домам.

Также Кличко сообщил, что власть столицы выделит пострадавшим от взрыва семьям деньги для восстановления документов и на другие нужны.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский передал ключи от новых 12 квартир жильцам, пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева. Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко добавил, что властями будет также решен вопрос с покупкой мебели в квартиры и проведением ремонта.

Также 24 июня стало известно, что Киевская городская государственная администрация выделит пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева по 50-100 тыс. гривен.