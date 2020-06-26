Количество областей, не готовых к смягчению карантина, снова уменьшилось

Пока заболеваемость коронавирусом бьет рекорды, по состоянию на 26 июня Киев и 10 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 25 июня Николаевская, Ивано-Франковская и Тернопольская области признаны соответствующими критериям, Хмельницкая область - не соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, (определен как не более 50%) не соответствует Закарпатская область (59,04%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (22,93) и Луганская (21,39) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (19,78%), Закарпатская (15,63%), Львовская (17,40%), Ривненская (21,99%), Хмельницкая (12,90%) и Черновицкая (11,17%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Закарпатская (15,28%), Киевская (51,28%), Одесская (94,11%), Ривненская (33,10%), Хмельницкая (32,79%) области, а также Киев (28,59%).

В Киеве заполненность составляет 37,32%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 98,33, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,35%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, однако в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина.

Тем временем обязательную самоизоляцию для иностранцев отменили при условии отрицательного теста на коронавирус.