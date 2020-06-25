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25 июня 2020, четверг, 10:45 97
Финансы 2020-06-25T10:46:55+03:00
Українські Новини
После стремительного падения доллар вырос в цене. Курс валют на 25 июня

После стремительного падения доллар вырос в цене. Курс валют на 25 июня

Елена Новикова
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Курс доллара в киевских обменниках
Курс доллара в киевских обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 июня на 6,66 коп. до 26,8064 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,06 коп. до 26,5533 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,63 коп. до 29,6979 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,11 коп. до 30,1833 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,5533 26,8064 29,6979 30,1833 3,30 3,95
Максимальный 26,6700 27,0000 29,8500 30,6000 3,77 5,00
Минимальный 26,2600 26,7300 29,3000 29,8400 2,30 3,78

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что экономисты не советуют пока продавать валюту из-за того, что  доллар осенью может подскочить. Эксперты также говорят, что пока сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления.

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