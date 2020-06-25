За прошедшие сутки в двух областях Украины не обнаружили коронавирус

За прошедшие сутки в двух областях не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, в то время, как всего в Украине 24 июня количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 994 до 40 008.

Об этом свидетельствуют данные аналитической панели открытых данных Кабмина Украины.

Так, за прошедшие сутки новых случаев коронавируса не зафиксировали в Херсонской области. Всего в области подтвердили 188 случаев COVID-19, 175 человек выздоровели, 3 человека - умерли.

Кроме того, в среду, 25 июня, коронавирус не зафиксировали в Луганской области. Всего заболевших в области 75 человек, у которых обнаружили COVID-19, вылечились - 54 и ни одного летального случая.

Карта распространения коронавируса в регионах Украины. Карта: covid19.gov.ua

Динамика распространения коронавируса в Украине. Динамика коронавируса. График: covid19.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области коронавирус зафиксировали у 32 учителей. Их не допустили к проведению ВНО.

Кроме того, в Киеве суточная заболеваемость коронавирусом постепенно снижается.