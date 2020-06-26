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26 июня 2020, пятница, 08:29 162
Происшествия 2020-06-26T10:00:16+03:00
Українські Новини
Из-за наводнений на Западе Украины были подтоплены 11 заведений здравоохранения

Из-за наводнений на Западе Украины были подтоплены 11 заведений здравоохранения

Анна Рудык
Минздрав, Максим Степанов, Подтопления, Наводнение в Ивано-Франковской области
Затопления в Ивано-Франковской области. Фото: ГОсЧС
Затопления в Ивано-Франковской области. Фото: ГОсЧС

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в Ивано-Франковской области 11 заведений здравоохранения были подтоплены в результате наводнений, но ситуация полностью контролируемая.  

Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу", передают Українськi Новини.

"Больница, которая находится в городе Галич, была ситуация, когда были затоплены подвальные помещения, и мы начали готовиться к возможной эвакуации, были разработаны маршруты, были эвакуированы три женщины-роженицы, все остальные не были эвакуированы. Ситуация полностью контролируемая, там находятся у нас в том числе 9 больных коронавирусной болезнью, но эвакуация уже на данный момент не нужна, ситуация стабилизировалась", - сказал он.  

Ранее Українськi Новини сообщали, какие убытки нанесла стихия западной Украине: Мининфраструктуры подсчитал расходы. 

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях. 

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