Из-за наводнений на Западе Украины были подтоплены 11 заведений здравоохранения

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в Ивано-Франковской области 11 заведений здравоохранения были подтоплены в результате наводнений, но ситуация полностью контролируемая.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на владу", передают Українськi Новини.

"Больница, которая находится в городе Галич, была ситуация, когда были затоплены подвальные помещения, и мы начали готовиться к возможной эвакуации, были разработаны маршруты, были эвакуированы три женщины-роженицы, все остальные не были эвакуированы. Ситуация полностью контролируемая, там находятся у нас в том числе 9 больных коронавирусной болезнью, но эвакуация уже на данный момент не нужна, ситуация стабилизировалась", - сказал он.

Ранее Українськi Новини сообщали, какие убытки нанесла стихия западной Украине: Мининфраструктуры подсчитал расходы.

Тем временем в Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека.

Также Шмыгаль назначил ответственных за ликвидацию последствий непогоды в западных областях.