Зеленский назначил своим представителем в Крыму Кориневича

Президент Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича постоянным представителем Президента в Крыму.

Об этом говорится в указе №454 от 25 июня, передают Українські Новини.

Кориневич - кандидат юридических наук, ранее был преподавателем Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2018 года тогда Президент Петр Порошенко уволил своего представителя в аннексированном Россией Крыму Бориса Бабина.

Кроме того, Зеленский назначил Вениславского своим представителем в КС. Также Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров Андрея Геруса.