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26 июня 2019, среда, 13:11 482
Президент 2019-06-26T13:15:54+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил своим представителем в Крыму Кориневича

Зеленский назначил своим представителем в Крыму Кориневича

Антон Кориневич. Фото:
Антон Кориневич. Фото: "Радио Свобода"

Президент Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича постоянным представителем Президента в Крыму.

Об этом говорится в указе №454 от 25 июня, передают Українські Новини.

Кориневич - кандидат юридических наук, ранее был преподавателем Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2018 года тогда Президент Петр Порошенко уволил своего представителя в аннексированном Россией Крыму Бориса Бабина.

Кроме того, Зеленский назначил Вениславского своим представителем в КС. Также Зеленский назначил своим представителем в Кабинете Министров Андрея Геруса.

Больше новостей о: Аннексия Крыма Представитель президента Президент Украины Указ Президента Владимир Зеленский Антон Кориневич

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