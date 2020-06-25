На ВНО-2020 не смогли прибыть 90% участников тестирования из ОРДЛО

Около 90% выпускников из ОРДЛО, зарегистрировавшихся для участия во внешнем независимом оценивании, которое состоялось сегодня, не смогли пересечь линию разграничения. Об этом написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

"Из 9236 зарегистрированных лиц в сегодняшнем тестировании приняли участие 7116 человек (77%). Из них 59 - это дети, которые проживают на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие в ВНО)", - написал Кириленко.

Он напомнил, что участники, которые не смогли прибыть на пункты тестирования по уважительным причинам, могут в течение пяти дней перерегистрироваться на дополнительную сессию, подав заявку в Донецкий региональный центр оценивания качества образования.

Как сообщали Українські Новини, в западных областях 7 участников не смогли добраться до пункта сдачи ВНО.

Украинский центр оценивания качества образования советует пострадавшим при наводнении на Западной Украине выпускникам сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО) на дополнительной сессии.

Владимир Зеленский одобрил установление добровольности прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) учениками, завершающими получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусом.