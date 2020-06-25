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25 июня 2020, четверг, 05:25 22
Экономика 2020-06-25T05:45:02+03:00
Українські Новини
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня

Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

В то время, как Bank of America спрогнозировал курс доллара до конца года, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,2896
1 доллар США 26,6509
1 швейцарский франк 28,1529
10 иен 2,4976
10 российских рублей 3,8562
1 евро 30,0675


Кроме того, экономисты не советуют пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить. Эксперты по-прежнему говорят, что пока сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник в среду снизился на 2 коп. до 26,69 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.

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