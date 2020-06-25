Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня

В то время, как Bank of America спрогнозировал курс доллара до конца года, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,2896 1 доллар США 26,6509 1 швейцарский франк 28,1529 10 иен 2,4976 10 российских рублей 3,8562 1 евро 30,0675



Кроме того, экономисты не советуют пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить. Эксперты по-прежнему говорят, что пока сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления.



Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник в среду снизился на 2 коп. до 26,69 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.



