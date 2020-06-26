В "Новой почте" рассказали, как будут работать на День Конституции

Отделения компании экспресс-доставки "Новая почта" и курьерская доставка будут работать по обычному графику 27-29 июня, когда украинцы будут отдыхать три дня в честь Дня Конституции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українськi Новини. Так, согласно сообщению, "Новая почта" будет работать: в субботу, 27 июня - отделения и адресная доставка работают по графику субботы; в воскресенье, 28 июня - отделения и адресная доставка работают по графику воскресенья; в понедельник, 29 Июня - отделения и адресная доставка работают по графику понедельника. Подробный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте "Новой почты". Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня "Новая почта" начала брать плату за хранение посылок. Ранее "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки. "Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров. Компания также работает в Грузии и Молдове. Кроме того, в НБУ рассказали, как будут работать банки на День Конституции.