В "Новой почте" рассказали, как будут работать на День Конституции

Отделения компании экспресс-доставки "Новая почта" и курьерская доставка будут работать по обычному графику 27-29 июня, когда украинцы будут отдыхать три дня в честь Дня Конституции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українськi Новини.

Так, согласно сообщению, "Новая почта" будет работать:

в субботу, 27 июня - отделения и адресная доставка работают по графику субботы;

в воскресенье, 28 июня - отделения и адресная доставка работают по графику воскресенья;

в понедельник, 29 Июня - отделения и адресная доставка работают по графику понедельника.

Подробный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте "Новой почты".

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня "Новая почта" начала брать плату за хранение посылок.

Ранее "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.

Компания также работает в Грузии и Молдове.

Кроме того, в НБУ рассказали, как будут работать банки на День Конституции.