Самый дешевый отдых на море. Где провести отпуск на черноморском побережье

В то время, как в Украине начался летний сезон отпусков, а отдых за границей остается осложненным, все больше украинцев выбирают внутренний туризм. Кроме популярных курортов, где обычно много людей, а на пляжах нет свободного места, на черноморском побережье есть неизведанные места отдыха, где меньше людей, а цены значительно дешевле чем в Одессе, передают Українські Новини.

Кинбурнская коса

Для тех, кто мечтает провести отдых подальше суеты и многолюдных пляжей, насладиться морскими пространствами и природой, могут выбирать Кинбурнскую косу. Это многокилометровые песчаные пляжи на Кинбурнском полуострове в пределах Николаевской и Херсонской областей. Ширина косы 10 и длина около 40 километров.

С одной стороны Кинбурнская коса омывается морской водой, с другой – пресными водами Днепра, суша покрыта травянистой растительностью, сосновым и дубовым лесом. Из-за обилия целебных трав Кинбурнскую косу иногда называют аптекой под открытым небом. В сосновом лесу много белых грибов.

Кинбурнская коса. Фото: pro-tourism.com

Базы отдыха и гостиницы

В селе Покровское предлагают бюджетные варианты проживания, а также номера улучшенных категорий с удобствами, которые значительно дешевле по сравнению с популярными черноморскими курортами. Туристам предлагают остановиться в базах отдыха, мини-отелях и гостевых домах.

Всего на расстоянии 800 метров до моря предлагают базу отдыха с несколькими вариантами проживания. Среди них есть номера с удобствами (душ, туалет, кондиционер) и экономные варианты (удобства на территории базы отдыха). Тип размещения: 2, 2 + 1, 2 + 2 Стоимость проживания стартует от 90 гривен в сутки с одного человека.

Туристам также предлагают домашнюю кухню и трехразовое питание, а також есть возможность приготовить пищу самостоятельно (оборудованные кухни с плитами, холодильниками, посудой, беседками и мангалами).

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Кемпинг

Если не хочется тратить дополнительное время на дорогу к морю, можно выбрать кемпинг, то есть палаточный городок возле самого моря.

Однако, запрещается устанавливать палатки вне зоны кемпингов. Нарушителей ожидают штрафы. Среди удобств: душ, уборная, Wi-Fi, а также есть возможность заказать питание.

Если планируете отдыхать в своей палатке, то необходимы взять также с собой спальный мешок, коврик, фонарик.

Также отдохнуть можно на обустроенном палаточном городке. Предлагают 2-х, 3-х, 4-х местные палатки. В комплекте идут матрасы, подушки, одеяла (постельное белье предоставляется за отдельную плату). В среднем аренда палатки стоит от 100 грн. в сутки.

Палатки расположены вдоль берега моря, как для крупных компаний, так и для малых. На территории обустроены гамаки, столы, скамейки, мангалы и места для костра, а также уборной и душевые кабины.

В палаточном городке предлагают и 3-разовое питание, а также есть возможность приготовить пищу самостоятельно, на кострах и мангале.

На Кинбурнской косе также есть продуктовые магазины. Однако, цены там дороже, чем на материке.

Кемпинг. Фото: veterdoit.com

Развлечения и отдых

Часть полуострова – биосферный заповедник. Кроме флоры и фауны, одной из главных туристических достопримечательностей Кинбурна есть соляные промыслы, где добывают соль открытым способом.

На Кинбурнской косе также около 150 водоемов с грязями.

Отдых на Кинбурнской косе. Фото: khers-on.com

Недалеко от села Покровского сохранились остатки турецкой крепости, которая была разрушена во время русско-турецкой войны. Еще одно сооружение в память о тех временах – церковь Святой Покровы в самом селе. Еще одну старинную церковь на Кинбурнской косе можно увидеть вблизи села Геройского.

Также туристы могут заказать экскурсии или лодку и посетить бывшее древнегреческого поселения Борисфен на острове Березань.

Как добраться

Кинбурнская коса находится в Очаковском районе Николаевской области в примерно в 4-7 км от Очакова. Прямой дороги нет, добираться нужно на катере из Очакова, автобусом или машиной со стороны Херсона через село Геройское.

Ранее Українські Новини сообщали, летний отпуск можно провести на менее популярных черноморских курортах, где цены за жилье дешевле чем в Одессе.

Во время летнего отпуска украинцы интересуются зеленым туризмом – цены на проживание и развлечения в Карпатах летом дешевле, чем зимой.