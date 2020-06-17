В Карпатах летом дешевле. Какие горные курорты посетить и сколько стоит отдых на День Конституции

На День Конституции в украинцев будет трехдневный уикенд, поскольку из-за коронавируса поездки за границу затруднены, в Украине растет спрос на внутренний туризм. Сервисы аренды жилья активизировались и предлагают множество вариантов проживания: экономные варианты от 600 гривен и апартаменты – от 2400 гривен с двух человек, передают Українські Новини.

Карпаты замечательное место для отдыха, где можно найти множество развлечений как для взрослых, так и для детей. Среди самых популярных курортов отдыха остается Буковель, Ясиня, Славское. Курорты предлагают большой выбор отелей, частных коттеджей, усадеб.

Здесь хорошо оборудованные трассы различной сложности, развитая туристическая инфраструктура. Среди развлечений: пешие туры, велопоходы в горы, конные прогулки, зеленый туризм, сплавы по горным рекам, поездки на квадроциклах, рыбалка, охота, купание в горных реках и озерах.

Кроме того, цены на отдых в Карпатах летом в 2-3 раза ниже, чем зимой.

Отдых в Буковеле

Крупнейший горнолыжный курорт Украины – Буковель, расположенный неподалеку от села Поляница Ивано-Франковской области. Не только зимой, но и летом пользуется большим спросом: предлагает немало развлечений на любой вкус и кошелек.

В Буковеле можно насладится красотой гор, позагорать на пляже у горного озера, а также заняться активным отдыхом. Для всех желающих организуется рафтинг (сплав) по горной реке Черемош, путешествия на квадроциклах, велотуры, походы в горы, пейнтбол, конные прогулки.

Бюджетные варианты проживания. Цена на двухместные номера категории "Стандарт" стартует от 800 гривен за 3 дня и 2 ночи. За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак, средняя цена на который 70 гривен. Ванная комната в номере, оснащенная всеми гигиеническими средствами. Также в комнате есть телевизор.

Цена на двухместные номера категории "Стандарт" стартует от 800 гривен за 3 дня и 2 ночи. За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак, средняя цена на который 70 гривен. Ванная комната в номере, оснащенная всеми гигиеническими средствами. Также в комнате есть телевизор. Номера улучшенных категорий. За номер категории "Делюкс" за двоих с проживанием 3 дня и 2 ночи в 4-х звездочном отеле придется заплатить минимум 3400 гривен. Также гости заведения могут посетить бассейн. Среди удобств: телевизор с плоским экраном, ванная комната в номере со средствами гигиены, оснащенная кухня, вентилятор.

За номер категории "Делюкс" за двоих с проживанием 3 дня и 2 ночи в 4-х звездочном отеле придется заплатить минимум 3400 гривен. Также гости заведения могут посетить бассейн. Среди удобств: телевизор с плоским экраном, ванная комната в номере со средствами гигиены, оснащенная кухня, вентилятор. Стоимость апартаментов. Для тех, кто имеет большую семью и может себе позволить дорогой отдых, могут заказать апартаменты или домик. Апартаменты стоят от 6 тысяч гривен за 3 дня и 2 ночи и могут поместить 8 человек. Среди удобств: собственная кухня, бассейн и бесплатный Wi-Fi, а с балкона открывается вид на горы. Также в апартаментах есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.

Стоимость проката в Буковеле на 1 взрослого:

1 подъём (обзорный) – 120 гривен.

3 часа (действуют с момента покупки) – 230 гривен.

Половина дня (c 8:30-14:00 или 12:00-19:30) – 310 гривен.

Вечернее катание (c 15:00 до 19:30) – 130 гривен.

1 день (c 08:30 до 19:30) – 440 гривен.

2 дня – 850 гривен.

3 дня – 1250 гривен.

Отдых в Буковеле 2020. Фото: hotelsbukovel.com.ua

Отдых в Ясине

Для уютного и спокойного отдыха туристы выбирают село Ясиня в Закарпатской области. Здесь можно собирать грибы и ягоды, ловить рыбу, идти в горы, устроить прогулки на лошадях, квадроциклах и тому подобное. Также Ясиня славится народным творчеством: резьба по дереву, обработки кож, шерсти, самобытное гуцульское ткатство и вышивание; и национальной кухней. Кроме того, в поселке есть памятники архитектуры.

С Ясине начинается подъем на самый высокогорный курорт Украины – Драгобрат.

Бюджетные варианты проживания. Цена двухместного номера стартует от 600 гривен за 3 дня и 2 ночи. Ванная комната и кухня общего пользования для всех проживающих.

Цена двухместного номера стартует от 600 гривен за 3 дня и 2 ночи. Ванная комната и кухня общего пользования для всех проживающих. Стоимость апартаментов. Стоимость апартаментов стартует от 3 тысяч гривен за 3 дня и 2 ночи, состоящих из двух комнат. Номер вмещает 3 человека. В доме есть телевизор, ванная комната с необходимыми гигиеническими средствами.

Отдых в Ясине летом 2020. Фото https: pinterest.com

Отдых в Славском

Славское – один из самых популярных горнолыжных курортов во Львовской области. Однако, и летом здесь найдется чем заняться для туристов. На курорте предлагают прогулки на квадроциклах, пешие походы, конные и велосипедные прогулки, сплавы по рекам, рыбалка, походы за грибами и ягодами, а также экскурсии.

Бюджетные варианты проживания. Двухместный номер стоит от 600 гривен за проживание 3 дня и 2 ночи. В номере есть шкаф и белье. Однако ванная комната общего пользования.

Двухместный номер стоит от 600 гривен за проживание 3 дня и 2 ночи. В номере есть шкаф и белье. Однако ванная комната общего пользования. Номера улучшенных категорий. За улучшенный двухместный номер придется заплатить минимум 900 гривен за двоих за проживание 3 дня и 2 ночи. Номер оснащен телевизором и холодильником. В числе удобств гостиная зона и дополнительный туалет. В собственной ванной комнате установлен душ и биде. Питание предлагают в среднем за 120 гривен на 1 человека.

За улучшенный двухместный номер придется заплатить минимум 900 гривен за двоих за проживание 3 дня и 2 ночи. Номер оснащен телевизором и холодильником. В числе удобств гостиная зона и дополнительный туалет. В собственной ванной комнате установлен душ и биде. Питание предлагают в среднем за 120 гривен на 1 человека. Стоимость апартаментов. Если путешествуете большой семьей, можно выбирать апартаменты. Стоят от 2400 гривен за двоих с проживанием на 3 дня и 2 ночи. Дом состоит из двух комнат и может вместить до 6 человек. В доме есть телевизор, оборудованная кухня с холодильником и плитой, стиральная машина и ванная комната.

Отдых в Славском 2020. Фото: wz.lviv.ua

Ранее Українські Новини сообщали, во время трехдневного уикенда на День Конституции среди украинцев пользуется спросом отдых на Азовском побережье и Черном море.

Во время трехдневных выходных на День Конституции туроператоры предлагают отправится в туры по Украине.