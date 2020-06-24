подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Туризм
  • Неизведанные черноморские курорты. Сколько стоит и где отдохнуть на Черном море
24 июня 2020, среда, 06:45 13
Туризм 2020-06-24T06:45:01+03:00
Українські Новини
Неизведанные черноморские курорты. Сколько стоит и где отдохнуть на Черном море

Неизведанные черноморские курорты. Сколько стоит и где отдохнуть на Черном море

Ирина Николенко
Черное море, Одесская область, Вилково, Белгород-Днестровский, Отдых на море, Отпуск-2020, украинские курорты

В то время, как начался летний сезон отпусков, а не все популярные зарубежные курорты готовы принимать украинских туристов из-за коронавируса, украинцы все больше предпочитают внутренний туризм. Один из самых популярных мест летнего отдыха – черноморское побережье, где стоимость за проживание стартует от 600 гривен за 2 ночи из двух человек, передают Українські Новини.

Вилково "Украинская Венеция"

В Одесской области можно посетить уникальный город Вилково, на границе с Румынией. Он расположен на воде, именно поэтому получил название "Украинская Венеция".

Вместо привычного наземного транспорта - лодка. Город со всех сторон омывает река Дунай. Дома расположены на небольших островках, искусственных или естественных соединяемых мостами. 45% города составляет вода. На ней даже выращивают виноград, из которого делают специфическое вино.

Главная улица Вилково – Белгородский канал – в 6 км впадает в Черное море. Туда могут отвести всех желающих туристов.

Среди популярных достопримечательностей – рыбалка. В водах водятся более 100 видов рыбы, в том числе и редкие.

Дунайский биосферный заповедник

Также рядом с Вилково расположен Дунайский биосферный заповедник, имеет площадь почти 50 тыс. гектаров, считается самым болотистым заповедником в Европе.

Часть заповедника вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Территория биосферного заповедника включает острова в верхних и нижних частях Дуная, заросли тростника на север от Дуная, водоемы дельты и акваторию моря (2 км от берега).

В заповеднике растут сотни видов редких растений, экзотических животных и рыб, многие из которых в списке исчезающих видов. Также европейские белые пеликаны, белохвостые орланы.

Дунайский биосферный заповедник. Фото: stejka.comДунайский биосферный заповедник. Фото: stejka.com

Стоимость проживания

В Вилково стоимость проживания в отеле в среднем стоит от 1920 гривен с двух человек за 3 дня и 2 ночи. Номер оборудован всеми удобствами: телевизор, шкаф, ванная комната со средствами гигиены.

Отдохнуть можно и на побережье Черного моря, в селе Приморское, расположенного в 16,4 километрах от Вилково.

Стоимость проживания за двухместный номер категории "стандарт" стартует от 1600 гривен за двоих на 3 дня и 2 ночи. Среди удобств в номере: телевизор, холодильник, кухонный набор, ванная комната и Wi-Fi.

Отдых на побережье Затоки

Среди популярных мест отдыха, где гораздо меньше туристов, чем к примеру в Одессе, это поселок Затока. Курорт находится в 60 километрах от Одессы на косе, разделяющей Черное море и Днестровский лиман.

Стоимость проживания в Затоке стартует от 600 гривен в бюджетных номерах и от 1800 гривен в улучшенных категориях. Так, за 3 дни и 2 ночи бюджетном номере, который вмещает двух человек, придется заплатить минимум 600 гривен. Среди удобств в номере: вентилятор и вешалка для одежды.

Улучшенный номер категории "полулюкс" за 3 дня и 2 ночи стоит от 1800 гривен. Номер рассчитан на 3 человек. Среди удобств: телевизор, кондиционер и мини-бар.

Затока. Фото: aquaparkzatoka.com.uaЗатока. Фото: aquaparkzatoka.com.ua

Аккерманская крепость в Белгород-Днестровском

На море можно не только отдохнуть, но и посетить популярные туристические объекты. На расстоянии в 21 километре от Затоки расположен город Белгород-Днестровский, известный своей древней крепостью на Юге страны.

Аккерманская крепость. Фото: myukraine.org.uaАккерманская крепость. Фото: myukraine.org.ua

Расположена на скалистом берегу Днестровского лимана на месте Тиры – древнегреческого полиса V – IV вв. до н. е. Укрепление формировалось на протяжении XIV – XV веков, относится к башенно-стеновому типу. Крепость состоит из четырех частей: цитадели или генуэзского замка северного (гарнизонного), южного и портового дворов.

Самая древняя цитадель построена во второй половине XIII – первой половине XIV в. В южной оборонительной стене цитадели устроены въездные ворота, а на замковом дворе располагались пристенные жилые корпуса и часовня.

Стоимость проживания

Стоимость проживания в отеле стартует от 400 гривен за 3 дня и 2 ночи. Номер бюджетный и вмещает два человека. Среди удобств: телевизор, вешалка для одежды и белье.

Ранее Українські Новини сообщали, во время летнего отпуска стоимость отдыха в Карпатах дешевле, чем зимой.

Украинцы выбирают для летнего отдыха – внутренний туризм. Одним из популярных направлений зеленого туризма остается заповедник "Аскания-Нова".

Больше новостей о: Черное море Одесская область Вилково Белгород-Днестровский Отдых на море Отпуск-2020 украинские курорты

Таинственные катакомбы, древняя крепость и Украинс...
В Белгород-Днестровском ночью из гранатомета обстр...
В Одесской области Тузловские лиманы окрасились в ...
8 коммунальных пляжей в Одессе работают без карант...
Затоплены дома, дороги, повалены деревья. Последствия непогоды на западе Украины
В Ивано-Франковской области из-за непогоды погибли три человека
Новости
У Зеленского падает, а у Бойко с Порошенко растет. На Пруту и Днестре ждут наводнения 07:00 Новости дня
Премьеру Шмыгалю за май начислили 46,6 тыс. гривен 07:00 Документ
Министр по делам ветеранов заработал 38 тыс. гривен за май 06:33 Документ
Исполнилось 6 лет невыполненному обещанию Кличко запустить скоростной трамвай на Троещину 06:21
Исполнилось 6 лет невыполненному обещанию Кличко перестать отключать горячую воду летом 06:15
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
В Нью-Йорке снесут памятник Теодору Рузвельту. Трамп выступил против этого 11:48
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
больше новостей
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
больше новостей
Авиакомпания SkyUp планирует возобновить внутренние авиаперевозки с 26 июня. Список направлений
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok