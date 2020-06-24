Неизведанные черноморские курорты. Сколько стоит и где отдохнуть на Черном море

В то время, как начался летний сезон отпусков, а не все популярные зарубежные курорты готовы принимать украинских туристов из-за коронавируса, украинцы все больше предпочитают внутренний туризм. Один из самых популярных мест летнего отдыха – черноморское побережье, где стоимость за проживание стартует от 600 гривен за 2 ночи из двух человек, передают Українські Новини.

Вилково – "Украинская Венеция"

В Одесской области можно посетить уникальный город Вилково, на границе с Румынией. Он расположен на воде, именно поэтому получил название "Украинская Венеция".

Вместо привычного наземного транспорта - лодка. Город со всех сторон омывает река Дунай. Дома расположены на небольших островках, искусственных или естественных соединяемых мостами. 45% города составляет вода. На ней даже выращивают виноград, из которого делают специфическое вино.

Главная улица Вилково – Белгородский канал – в 6 км впадает в Черное море. Туда могут отвести всех желающих туристов.

Среди популярных достопримечательностей – рыбалка. В водах водятся более 100 видов рыбы, в том числе и редкие.

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Дунайский биосферный заповедник

Также рядом с Вилково расположен Дунайский биосферный заповедник, имеет площадь почти 50 тыс. гектаров, считается самым болотистым заповедником в Европе.

Часть заповедника вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Территория биосферного заповедника включает острова в верхних и нижних частях Дуная, заросли тростника на север от Дуная, водоемы дельты и акваторию моря (2 км от берега).

В заповеднике растут сотни видов редких растений, экзотических животных и рыб, многие из которых в списке исчезающих видов. Также европейские белые пеликаны, белохвостые орланы.

Дунайский биосферный заповедник. Фото: stejka.com

Стоимость проживания

В Вилково стоимость проживания в отеле в среднем стоит от 1920 гривен с двух человек за 3 дня и 2 ночи. Номер оборудован всеми удобствами: телевизор, шкаф, ванная комната со средствами гигиены.

Отдохнуть можно и на побережье Черного моря, в селе Приморское, расположенного в 16,4 километрах от Вилково.

Стоимость проживания за двухместный номер категории "стандарт" стартует от 1600 гривен за двоих на 3 дня и 2 ночи. Среди удобств в номере: телевизор, холодильник, кухонный набор, ванная комната и Wi-Fi.

Отдых на побережье Затоки

Среди популярных мест отдыха, где гораздо меньше туристов, чем к примеру в Одессе, это поселок Затока. Курорт находится в 60 километрах от Одессы на косе, разделяющей Черное море и Днестровский лиман.

Стоимость проживания в Затоке стартует от 600 гривен в бюджетных номерах и от 1800 гривен в улучшенных категориях. Так, за 3 дни и 2 ночи бюджетном номере, который вмещает двух человек, придется заплатить минимум 600 гривен. Среди удобств в номере: вентилятор и вешалка для одежды.

Улучшенный номер категории "полулюкс" за 3 дня и 2 ночи стоит от 1800 гривен. Номер рассчитан на 3 человек. Среди удобств: телевизор, кондиционер и мини-бар.

Затока. Фото: aquaparkzatoka.com.ua

Аккерманская крепость в Белгород-Днестровском

На море можно не только отдохнуть, но и посетить популярные туристические объекты. На расстоянии в 21 километре от Затоки расположен город Белгород-Днестровский, известный своей древней крепостью на Юге страны.

Аккерманская крепость. Фото: myukraine.org.ua

Расположена на скалистом берегу Днестровского лимана на месте Тиры – древнегреческого полиса V – IV вв. до н. е. Укрепление формировалось на протяжении XIV – XV веков, относится к башенно-стеновому типу. Крепость состоит из четырех частей: цитадели или генуэзского замка северного (гарнизонного), южного и портового дворов.

Самая древняя цитадель построена во второй половине XIII – первой половине XIV в. В южной оборонительной стене цитадели устроены въездные ворота, а на замковом дворе располагались пристенные жилые корпуса и часовня.

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Стоимость проживания

Стоимость проживания в отеле стартует от 400 гривен за 3 дня и 2 ночи. Номер бюджетный и вмещает два человека. Среди удобств: телевизор, вешалка для одежды и белье.

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