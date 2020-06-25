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25 июня 2020, четверг, 17:55 113
Общество 2020-06-25T17:55:56+03:00
Українські Новини
Количество не соответствующих критериям ослабления карантина областей уменьшилось

Количество не соответствующих критериям ослабления карантина областей уменьшилось

Надежда Комендантова
Минздрав, коронавирус в Украине, ослабление карантина, Смягчение карантина
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

По состоянию на 25 июня Киев и 12 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 24 июня Днепропетровская область признана соответствующей критериям, после того, как сутками ранее из этого списа выбыла Житомирская область. 

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, (определен как не более 50%) не соответствуют Закарпатская (61,75%) и Черновицкая (52,09%) области.

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (23,48), Луганская (18,96), Николаевская (19,19), Одесская (23,06) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (19,36%), Закарпатская (14,58%), Львовская (19,24%), Ривненская (23,41%) и Черновицкая (11,72%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Закарпатская (10,61%), Ивано-Франковская (12,97%), Киевская (42,05%), Одесская (73,97%), Ривненская (75,64%), Тернопольская (11,37%) области, а также Киев (34,37%).

В Киеве заполненность составляет 39,84%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 96,63, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,35%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, однако в Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина.

Также КГГА разрешила работу ресторанов, кафе, театров, кинотеатров и бассейнов.

Тем временем в Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом

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