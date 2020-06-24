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24 июня 2020, среда, 15:31 631
Общество 2020-06-24T16:06:41+03:00
Українські Новини
Киев и 13 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина

Киев и 13 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина

Кира Молчанова
Киев, Кабинет Министров, Карантин, коронавирус в Украине
Коронавирус. Маски. Фото: Pixabay
Коронавирус. Маски. Фото: Pixabay

По состоянию на 24 июня Киев и 13 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с понедельника, 22 июня; по сравнению с данными на 23 июня Житомирская область признана соответствующей критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией, (определен как не более 50%) не соответствуют Закарпатская (58,43%) и Черновицкая (53,64%) области.

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Днепропетровская (23,94), Донецкая (23,30), Луганская (18,81), Николаевская (17,12), Одесская (21,41) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (19,33%), Закарпатская (14,54%), Львовская (20,40%), Ривненская (23,23%) и Черновицкая (12,12%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют Закарпатская (10,78%), Ивано-Франковская (18,99%), Киевская (23,23%), Одесская (58,11%), Ривненская (76,76%), Тернопольская (28,66%) и Черновицкая (11,97%) области, а также Киев (11,55%).

В Киеве заполненность составляет 41,97%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 101,39, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,04%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

В Офисе Президента не исключают повторное усиление карантина.

Ранее Кличко допускал, что Киев вернется к строгим карантинным ограничениям.

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