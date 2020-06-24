Алексей Чернышев был назначен на должность министра развития общин и территорий чуть больше, чем 100 дней назад. Именно в этот период в Украине началась эпидемия коронавирусной инфекции и, кажется, все внимание правительства было приковано именно к ней.

Но появление новой болезни не снимает с повестки дня необходимости решать проблемы, которые накапливались в стране десятилетиями. Одной из таких проблем является состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому Українські Новини поговорили с Алексеем Чернышевым о долгах предприятий сферы ЖКХ, потребности в модернизации сетей, подготовке к отопительному сезону. Также мы, на сколько хватило ограниченного времени, затронули тему завершения децентрализации и тему регионального развития. Разговор состоялся до регистрации в парламенте законопроекта о реструктуризации долгов населения за жилищно-коммунальные услуги, однако уже был зарегистрирован законопроект о реструктуризации долгов за потребленный газ теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий.

Как вы оцениваете состояние сферы ЖКХ в Украине? В каком направлении следует продолжить ее реформирование?

На мой взгляд, с точки зрения организации - это наследство СССР. В системе ЖКХ есть 2 фундаментальные проблемы. Первая проблема - это несбалансированность тарифов с их рыночной стоимостью. И вторая, вытекающая из первой, - это долги между участниками этого рынка и вообще участниками процесса. Пока есть эта ситуация, несбалансированность с рыночными ценами и долги, которые накапливаются каждый год, то сфера не может фундаментально развиваться. Отдельный вопрос - изношенность системы и необходимость ее модернизации.

Поэтому я считаю, что основная цель в этом вопросе - признать ситуацию такой, какая она есть, осознать риски и привести ее, наконец, к сбалансированному существованию. С одной стороны, мы как-то играем через тарифы, с другой - долг. Приходит новое правительство, наследует этот долг и должно с ним что-то делать. Это как снежный ком. Люди должны понимать, как тарифы формируются, как накапливаются долги и из-за чего имеем соответствующую ситуацию в жилищно-коммунальной сфере.

Как правительство планирует решать проблему задолженности теплоснабжающих предприятий и водоканалов за потребленные газ и электроэнергию?

Это нужно решить один раз, основательно, и затем начать все снова. Почему этой проблемы не существует в развитых экономиках? Потому что ЖКХ - это, прежде всего, очень классная индустрия. Есть миллионы клиентов, которые каждый день готовы покупать эти услуги и покупают их. С другой стороны есть поставщики, производители этих услуг. Именно так это и должно работать, когда перезагрузите систему. Пока мы решаем существующие проблемы, конечно, есть переходные решения. В этих переходных решениях есть понимание реальной экономической ситуации, реальной ситуации с уровнем доходов населения, влиянии пандемии и карантина, специфики работы предприятий и всего того, что вытекает из этого ряда факторов.

Есть уровень долгов. Мы понимаем, что государственный бюджет не может его "проглотить" сразу, для этого нужен определенный путь. Мы видим, что есть период, за который мы это можем сделать. Пока длится этот период, есть переходные положения.

Нужно развивать сети поставки услуг, повышать их качество, делать рынок конкурентным. Для этого, например, есть большие возможности привлечения иностранных кредитных программ на уровень муниципалитетов.

Является ли таким переходным решением реструктуризация задолженности?

Реструктуризация - это инструмент. Прежде всего, мы должны понимать, какие экономические вещи приведут к тому, что она будет реализована. Например, я вам должен 1000 гривен, но у меня нет возможности и текущих доходов, чтобы начать выплачивать. Вы мне делаете реструктуризацию на 5 месяцев. Но понимая, что у меня за 5 месяцев не появится дополнительных доходов, мы через эти 5 месяцев снова придем к ситуации, когда будем искать выход.

Поэтому реструктуризация - это не временное проблемы, но больше "заметание под ковер". Нам нужно комплексно перезагрузить систему, сделать капитальный ремонт. Капитальный ремонт без демонтажа не существует. Надо демонтировать эту систему - изменить принципы работы, критерии оценки, перечень услуг, подход к тарифам, подход к долгам. Сложный и долгий путь, но, я уверен, что это единственный выход из сложившейся ситуации, и все это понимают.

Может ли государство помочь на центральном уровне привлекать кредитные средства в модернизацию сетей, например, выступая поручителем?

Если нужно, государство может это делать. Сейчас города становятся еще более мощными с точки зрения своего финансового баланса. Они могут использовать цивилизованный кредит, в том числе, иностранный. И, на мой взгляд, они его не используют в тех масштабах, в которых это можно делать. У нас очень много готовых кредитных программ внешних для муниципалитетов. Мэры должны этого хотеть и реализовывать это.

Почти для всех это доступно. Просто нужно наработать. Это выгодно и с точки зрения развития городов, это ответственно. Надо думать не только о фонтанах, лавочках. Конечно, это также требуется. Но то, что под асфальтом, - часто, там же ужас и определенный риск для города.

Но трубы, в отличие от лавочек, не видно.

Знаете, мы должны предложить городским головам проводить свою предвыборную кампанию под землей, скажем, в туннелях сетей. Если они (тоннели) качественные - давайте спустимся туда с камерами и проведем там проверку. А когда там, извините, монстры какие-то уже - то никакие фонтаны с лавочками не спасут эту ситуацию.

Возможно ли внедрение государственной программы кредитования восстановления сетей? Или внедрение программы возмещения процентов по кредитам для коммунальных предприятий?

Такая возможность есть. Она реализуется следующим образом. Есть известные институциональные банки, которые финансируют эти программы. Есть требования к сотрудничеству. Я считаю, что эти требования с точки зрения развития общин положительные. Если ты сотрудничаешь по этой программе, то ты должен разработать проект, построить команду, соответствующим образом проводить тендеры, не играть в какие игры. Не всем это выгодно.

Второе. Это государственные банки Украины. Они готовы работать с муниципалитетами. Для них это цивилизованный клиент, у которого есть доход и с которым можно работать. Есть расчеты, какова максимальная сумма долга может привлекаться каждым городом или общиной. Это неиспользованный резерв. Проценты по таким кредитам выгодны.

Речь не идет о том, что город не может платить проценты. Может, еще как. Речь идет о том, что город должен принять стратегию развития, основываясь, в том числе, на потребностях развития коммунальной инфраструктуры. Нужна также информационная кампания для жителей городов, надо рассказывать, что это важнее, чем чисто косметическое благоустройство.

Завершится ли до конца года процесс передачи полномочий по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги органам местного самоуправления? Скольким ОМС эти полномочия уже переданы?

Когда именно будут переданы полномочия, мы сможем говорить после принятия законопроекта о внесении изменений в законодательство о деятельности предприятий теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Сейчас законопроект проходит согласование заинтересованными сторонами. Он предусматривает передачу полномочий лицензирования хозяйственной деятельности в указанных сферах, установление тарифов на коммунальные услуги от Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг в местные органы власти.

Сейчас на местном уровне уже регулируется 1 421 из 1 448 предприятия теплоснабжения и 2 495 с 2 548 предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

Предусмотрены ли меры предупреждения злоупотреблений со стороны органов местного самоуправления?

Хочу начать свой ответ с того, как мы с вами мыслим. Я верю в рыночную экономику. Я считаю, что это единственное гениальное изобретение, которое решает все вопросы. Если я хочу продать вам стакан воды, я предлагаю определенную цену. Мы договариваемся либо не договариваемся. Только конкуренция и рыночные отношения. Конкуренция, которая является фундаментальной основой рыночной экономики, уменьшает цену и улучшает качество. Если в этом рынке появится конкуренция, то ... Это вопрос времени. Поставщики энергии должны конкурировать за потребителя.

В ЖКХ очень много централизованного подхода, который едет по рельсам советской системы. В нем пытаются играть по новым правилам, но это невозможно. Зачем городам злоупотреблять своими полномочиями? Это же рыночная экономика. Не понимаю, почему этому пугаться. Я могу, конечно, поднять цены в 100 раз и сократить количество клиентов в 1000 раз.

Либерализация рынка нужна, нужно, чтобы появлялись новые игроки, новые поставщики. Конечно, это звучит странно, когда мы говорим о таких вещах, как водоснабжение, потому что это централизованная система. Но в водоснабжении есть такая ниша, как поставки питьевой воды.

А тогда как быть селам, где нет централизованного водоснабжения и не организован подвоз питьевой воды?

Также проблема, которая накапливалась годами. Для обеспечения населения качественной питьевой водой в необходимых объемах Минрегион завершает разработку проекту изменений о продлении действия до 2025 года общегосударственной целевой программы "Питьевая вода Украины". Она учитывает предложения от регионов.

Это огромный объем работ, в том числе почти 300 проектов по строительству и реконструкции водопроводных и канализационных очистных сооружений с применением новейших технологий.

Кроме того, финансирование проектов по обеспечению услугами водоснабжения и водоотведения осуществляется также за счет Государственного фонда регионального развития. В прошлом году, например, за счет этого фонда было профинансировано 44 объекта водопроводно-канализационного хозяйства на общую сумму 448,6 млн гривен.

Началась ли подготовка к отопительному сезону 2020/2021? Как на нее повлиял карантин?

Сейчас подготовка продолжается. Подготовка к отопительному периоду 2020/21 началась одновременно с окончанием предыдущего отопительного периода в соответствии с регламентными работами, которые выполняют управляющие в многоквартирных домах и предприятия, обеспечивающие население теплом, водой и водоотведением.

В Киеве на 20 дней было отложено гидравлическое испытание тепловых сетей для обеспечения киевлян в прохладные дни апреля и горячей водой, учитывая карантин и пребывания многих людей дома.

Если перейти на риторику потребителя, то мы с вами вообще не должны знать, что такое подготовка к отопительному сезону. Если мы используем этот термин где-то в цивилизованной стране - они нас не поймут. Есть компания-поставщик, у нее есть технологический процесс, она готовится, это нормально. Но почему каждый гражданин Украины слышал когда-то или слышит раз в год в коннотации большой угрозы словосочетание "подготовка к отопительному сезону"?

Потому что сомневается в успешном начале отопительного сезона. Во-первых, этому могут мешать имеющиеся долги теплоснабжающих предприятий, во-вторых - состояние соответствующей инфраструктуры.

Мы понимаем, почему такое внимание. Мы понимаем, что кое-где изношенность систем, отсутствие ресурсов или задолженность. Есть риски, были ужасные случаи, были спекуляции по этому поводу. Но это должно работать несколько автоматически, чтобы потребители такого термина даже не знали.

Не существует кнопки, которая включает отопление, так как оно включается путем принятия управленческих решений на местах. Еще раз возвращаемся к тому, что конкурентный рынок, его либерализация и модернизация приведут к тому, что он станет свободным.

Кабмин утвердил перспективные планы всех областей, но вместе с тем еще не приняты, в частности, новая редакция закона об административно-территориальном устройстве и законопроект о службе в органах местного самоуправления. Когда эти документы будут разработаны? Каковы шансы на то, что они будут приняты к местным выборам в октябре?

Реформу децентрализации проходило много стран. Мы здесь не пионеры. Некоторые европейские страны проходили это на протяжении более 20 лет, а некоторые - еще даже не закончили.

В Украине реализуется децентрализация в течение 5 лет. В этом году мы идем в турборежиме, особенно последние полгода. Была добровольная фаза объединения общин, она длилась несколько лет. Многое было сделано. Тысячи встреч, объяснений, обсуждений. Конечно, окончательная конфигурация не всегда удовлетворяет всех. Облгосадминистрации работали над тем, чтобы она была компромиссной.

Мы планируем окончательно завершить децентрализацию в 2021 году. Вместе с тем мы планируем создать соответствующие условия для проведения местных выборов в октябре, уже имея новое административно-территориальное устройство. Друг другу это не мешает.

Что будет в сфере ответственности районов после завершения децентрализации?

В районе остается очень большая часть полномочий и ответственности. Это и есть субрегиональный уровень. Район имплементирует государство из областного на свой уровень. Он выполняет государственную функцию. Например, в случае эпидемии будут работать областные и районные комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Есть распределение бюджета, вопросы безопасности и обороны, социальной и медицинские вопросы.

Но то, что можно передать на уровень общин, передается. Районные бюджеты ежегодно уменьшаются, поскольку объединенные общины переходят на прямые межбюджетные отношения. И это нормально.

Как можно обеспечить стабильное экономическое развитие различных регионов?

Для того, чтобы мы могли реализовать какую-то идею или программу, нам нужно сформулировать четкую стратегию к этой идее, под нее разработать соответствующую структуру, в структуру подобрать соответствующих специалистов. И уже туда вкладывать деньги. Почему я начинаю с регионального развития, разработки региональных стратегий? Для меня это фундаментальная вещь. У нас единая страна. Она особенна тем, что каждый регион имеет свою специфику в положительной коннотации. Эта специфика должно вылиться в региональную стратегию. Каждая область будет иметь 3 ключевых направления развития, на которых она специализируется. Это будет по экономическим, географическим показателям, логистическим.

Когда я работал в Киевской областной администрации, то дал такое задание: каждый глава района определяет свои экономические приоритеты, как он будет создавать добавленную стоимость в своем районе. Например, есть Макаровский район. Там трасса. Конечно, логистика и сопутствующие направления являются логическими для развития района. Белая Церковь: там есть индустриальный парк. Где-то это может быть туризм. Где-то, может, IT-технологии, где-то - образовательные услуги.

Каждая область должна иметь свою специализацию. Например, возьмем Черниговскую область. Исторически там развита легкая промышленность. Там есть и образовательные учреждения в этом направлении, есть производственные мощности. Почему бы не развивать кластер? Это может стать приоритетом области №1. Государство может помочь развить производство. У нас есть программа центров креативных индустрий, которую мы планируем реализовать в некоторых городах.

Региональные стратегии - это фундамент регионального развития. Без них невозможно реализовать проекты Государственного фонда регионального развития. Просто развивать лишь бы что - не работает.