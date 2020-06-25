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25 июня 2020, четверг, 16:15 342
Экономика 2020-06-25T16:17:30+03:00
Українські Новини
Нацбанк понизил курс гривны перед выходными. Почем будет валюта

Нацбанк понизил курс гривны перед выходными. Почем будет валюта

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Доллар
Доллар

В то время, как в киевских обменниках после стремительного падения доллар вырос в цене, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26-29 июня, на 4,93 коп. до 26,7002 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,1803
1 доллар США 26,7002
1 швейцарский франк 28,1144
10 иен 2,4871
10 российских рублей 3,8470
1 евро 29,9122


Как сообщали Українські Новини, Нацбанк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 июня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник в среду снизился на 2 коп. до 26,69 UAH/USD.

Кроме того, экономисты не советуют пока продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить. Эксперты по-прежнему говорят, что пока сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления.

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