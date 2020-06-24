Курс гривны на межбанке снизился после укрепления

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 8 коп. в среду снизился на 2 коп. до 26,69 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,57-26,61 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,64-26,67 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,67-26,71 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,42% с 23,74 UAH/USD до 26,69 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Кроме того, экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.



Также Bank of America спрогнозировал курс доллара до конца года. В статье говорится, что прогнозирует EUR/USD будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.



Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.