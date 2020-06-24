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24 июня 2020, среда, 17:46 44
Экономика 2020-06-24T18:00:01+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снизился после укрепления

Курс гривны на межбанке снизился после укрепления

Валерия Драгомирова
Доллар, Межбанк, Гривна на межбанке
Гривны
Гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 8 коп. в среду снизился на 2 коп. до 26,69 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,57-26,61 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,64-26,67 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,67-26,71 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,42% с 23,74 UAH/USD до 26,69 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.


Кроме того, экономисты советуют пока не продавать валюту, так как доллар осенью может подскочить.

Также Bank of America спрогнозировал курс доллара до конца года. В статье говорится, что прогнозирует EUR/USD будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.

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