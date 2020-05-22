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  • Когда проведут ВНО-2020: даты основной сессии и объявления результатов
22 мая 2020, пятница, 05:30 106 Инфографика
Политика 2020-05-22T07:30:03+03:00
Українські Новини
Когда проведут ВНО-2020: даты основной сессии и объявления результатов

Когда проведут ВНО-2020: даты основной сессии и объявления результатов

Анна Рудык
Внешнее независимое тестирование, ВНО, ЗНО, Министерство образования и науки Украины
ВНО. Фото: osvita.ua
ВНО. Фото: osvita.ua

Внешнее независимое оценивание (ВНО), рекомендации по проведению которого опубликовал Минздрав, пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

"Утвержден график ВНО-2020: основная сессия состоится 25 июня - 17 июля, результаты объявят до 29 июля", - говорится в нем.

Так, тест по математике пройдет 25 июня, по украинскому языку и литературе - 30 июня, по физике - 2 июля, по испанскому, немецкому, французскому языках - 6 июля, по английскому языку - 7 июля, по истории Украины - 9 июля, по биологии - 13 июля, по географии - 15 июля и по химии - 17 июля.

Отмечается, что результаты теста будут известны до 29 июля.

Кроме этого, дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа.

Результаты дополнительной сессии будут определены и объявлены до 14 августа.

Отмечается, что во время тестирования ученики и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты проведения ВНО - антисептиками.

Даты ВНО-2020. Фото: Информационный хаб Даты ВНО-2020. Фото: Информационный хаб "Слуга народа"

Как сообщали Українськi Новини, Министерство предположило два сценария для ВНО-2020.

Ранее министерство продлило дополнительную регистрацию на ВНО 2020 с 25 мая по 9 июня для отдельных категорий лиц.

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