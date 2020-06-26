Новый министр культуры Фоменко заработала за месяц 47,2 тысячи гривен

Заработная плата временно исполняющей обязанности министра культуры и государственного секретаря министерства за май составила по 47,2 тыс. гривен, в апреле Светлана Фоменко также получила 47,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства культуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Фоменко в мае, составила 47 230 гривен, из них должностной оклад – 47 230 гривен.

Фактическая сумма, полученная врио министра после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривны.

Зарплата госсекретаря Артема Биденко составила 47 230 гривен.

Информация о зарплатах заместителей в ответе отсутствует.

Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Зарплата за май Светланы Фоменко. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, в мае заработная плата министра внутренних дел Арсена Авакова составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей – от 50 тыс. до 72,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 86 тыс. гривен.

Заработная плата временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец за май составила 47,2 тыс. гривен, а ее заместителей от 35 тыс. до 47,2 тыс. гривен.

Министр обороны Андрей Таран в мае заработал 47,2 тыс. гривен, а его заместители – от 47,2 тыс. до 94 тыс. гривен, госсекретарь – 90 тыс. гривен.