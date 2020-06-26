Новый министр культуры Фоменко заработала за месяц 47,2 тысячи гривен

Заработная плата временно исполняющей обязанности министра культуры и государственного секретаря министерства за май составила по 47,2 тыс. гривен, в апреле Светлана Фоменко также получила 47,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства культуры на запрос Українських Новин. Сумма средств, начисленная Фоменко в мае, составила 47 230 гривен, из них должностной оклад – 47 230 гривен. Фактическая сумма, полученная врио министра после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривны. Зарплата госсекретаря Артема Биденко составила 47 230 гривен. Информация о зарплатах заместителей в ответе отсутствует. Скриншот ответа на запрос Українських Новин Зарплата за май Светланы Фоменко. Скриншот ответа на запрос Українських Новин Как сообщали Українськi Новини, в мае заработная плата министра внутренних дел Арсена Авакова составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей – от 50 тыс. до 72,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 86 тыс. гривен. Заработная плата временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец за май составила 47,2 тыс. гривен, а ее заместителей от 35 тыс. до 47,2 тыс. гривен. Министр обороны Андрей Таран в мае заработал 47,2 тыс. гривен, а его заместители – от 47,2 тыс. до 94 тыс. гривен, госсекретарь – 90 тыс. гривен.