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26 июня 2020, пятница, 06:45 317 Документ
Кабмин 2020-06-26T08:00:03+03:00
Українські Новини
Новый министр культуры Фоменко заработала за месяц 47,2 тысячи гривен

Новый министр культуры Фоменко заработала за месяц 47,2 тысячи гривен

Ирина Николенко
Министерство культуры, Светлана Фоменко, Зарплата чиновников, зарплата за май
Светлана Фоменко. Фото: glavcom.ua
Светлана Фоменко. Фото: glavcom.ua

Заработная плата временно исполняющей обязанности министра культуры и государственного секретаря министерства за май составила по 47,2 тыс. гривен, в апреле Светлана Фоменко также получила 47,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства культуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Фоменко в мае, составила 47 230 гривен, из них должностной оклад – 47 230 гривен.

Фактическая сумма, полученная врио министра после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривны.

Зарплата госсекретаря Артема Биденко составила 47 230 гривен.

Информация о зарплатах заместителей в ответе отсутствует.

Ответ на запрос Українських Новин. Скриншот Министерство культуры и информационной политикиСкриншот ответа на запрос Українських Новин

Зарплата за май Светланы Фоменко. Скриншот ответа на запрос Українських НовинЗарплата за май Светланы Фоменко. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, в мае заработная плата министра внутренних дел Арсена Авакова составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей – от 50 тыс. до 72,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 86 тыс. гривен.

Заработная плата временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец за май составила 47,2 тыс. гривен, а ее заместителей от 35 тыс. до 47,2 тыс. гривен.

Министр обороны Андрей Таран в мае заработал 47,2 тыс. гривен, а его заместители – от 47,2 тыс. до 94 тыс. гривен, госсекретарь – 90 тыс. гривен.

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