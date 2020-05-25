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25 мая 2020, понедельник, 12:04 120 Документ
Кабмин 2020-05-25T12:20:08+03:00
Українські Новини
Врио министра культуры в апреле получила в 2,5 раза меньше госсекретаря министерства

Врио министра культуры в апреле получила в 2,5 раза меньше госсекретаря министерства

Ирина Николенко
Минкультуры, Светлана Фоменко, зарплата министра, зарплата в Минкультуры
Светлана Фоменко в апреле получила 47 тыс. гривен. Фото: 112.ua
Светлана Фоменко в апреле получила 47 тыс. гривен. Фото: 112.ua

В апреле министр социальной политики Марина Лазебная получила 47,2 тыс. гривен зарплаты, столько же насчитали временно исполняющей обязанности министра культуры Светлане Фоменко, а государственному секретарю министерства – 127 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства культуры на запрос Українських Новин.

Зарплата врио министра культуры Фоменко за апрель составила 47 тыс. гривен, госсекретаря – 127 тыс. гривен.

Сумма средств, начисленная Фоменко в апреле, составила 47 230 гривен, из них должностной оклад – 47 230 гривен.

Фактическая сумма, полученная врио министра после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривны.

Зарплата госсекретаря Артема Биденко составила 127 454 гривны (в том числе помощь на оздоровление к ежегодному отпуску – 79 940 гривен).

Информация о зарплатах заместителей в ответе отсутствует.

Светлана Фоменко в апреле получила 47 тыс. грн. Скриншот Министерство культуры и информационной политики

Зарплата Светланы Фоменко за апрель. Скриншот Министерство культуры и информационной политикиЗарплата Светланы Фоменко за апрель. Скриншот Министерство культуры и информационной политики

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата за апрель руководителя Офиса Президента Андрея Ермака составила 42,2 тыс. гривен, его заместителей – от 32,9 до 41,9 тыс.

В апреле заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи составила 47,2 тыс. гривен, его замов – по 47,2 тыс. гривен.

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