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22 июня 2020, понедельник, 12:42 76 Документ
Кабмин 2020-06-22T13:15:02+03:00
Українські Новини
Врио министра энергетики Буславец за май получила на 27 тысяч больше, чем в апреле

Врио министра энергетики Буславец за май получила на 27 тысяч больше, чем в апреле

Ирина Николенко
зарплата министра, Ольга Буславец, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, зарплата за май
Ольга Буславец. Фото: Facebook Ольга Буславец
Ольга Буславец. Фото: Facebook Ольга Буславец

Заработная плата временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец за май составила 47,2 тыс. гривен, в то время, как в апреле она получила 20 241 гривну, а ее заместителей от 35 тыс. до 47,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства энергетики и защиты окружающей среды на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Буславец в мае, составила 47 230 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная врио министра, составила 38 020 гривен.

Зарплата заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды Константина Чижика (уволен 7 мая) составила 41 734 гривны (из них 12 428 гривен – должностной оклад, 29 305 гривен – выплаты, рассчитанные из средней заработной платы), Ирины Ставчук – 47 230 гривен, Алексея Рябчина – 47 230 гривен, Владимира Головатенко (уволен 13 мая) – 34 974 гривны, Юрия Бойко (назначен 6 мая) – 37 286 гривен, Романа Абрамовского – 47 230 гривен.

Ответ на запрос Українських Новин про зарплати в Мінекоенерго. СкриншотОтвет на запрос Українських Новин про зарплати в Мінекоенерго. Скриншот Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Ольга Буславец в мае получила 38 020 гривен зарплаты. Скриншот Министерство энергетики и защиты окружающей средыОльга Буславец в мае получила 38 020 гривен зарплаты. Скриншот Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Как сообщали Українськi Новини, секретарю СНБО Алексею Данилову и его заместителям в мае насчитали по 47,1 тыс. гривен зарплаты.

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в мае получил 47,2 тыс. гривен зарплаты.

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