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26 червня 2020, пʼятниця, 06:45 5 Документ
Кабмін 2020-06-26T07:00:01+03:00
Українські Новини
Новий міністр культури Фоменко заробила за місяць 47,2 тисячі гривень

Новий міністр культури Фоменко заробила за місяць 47,2 тисячі гривень

Ирина Николенко
Зарплата міністра, Мінкультури, Світлана Фоменко
Світлана Фоменко. Фото: glavcom.ua
Світлана Фоменко. Фото: glavcom.ua

За травень заробітна плата тимчасово виконуючого обов'язки міністра культури і державного секретаря міністерства становила 47,2 тис. гривень, водночас за минулий місяць, у квітні, Світлана Фоменко також отримала 47,2 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді на запит Українських Новин Міністерства культури.

Сума коштів, нарахована Фоменко в травні, становила 47 230 гривень, з них посадовий оклад – 47 230 гривень.

Фактична сума, отримана т.в.о. міністра після утримання податків і зборів, становила 38 020 гривні.

Зарплата держсекретаря Артема Біденка склала 47 230 гривень.

Інформація про зарплати заступників у відповіді відсутній.

Відповідь на запит Українських Новин. Скріншот Міністерство культури та інформаційної політикиСкріншот відповіді на запит Українських Новин

Зарплата за травень Світлани Фоменко. Скріншот відповіді на запит Українських НовинЗарплата за травень Світлани Фоменко. Скріншот відповіді на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, у травні заробітна плата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова становила 47,2 тис. гривень, його заступників – від 50 тис. до 72,6 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 86 тис. гривень.

Заробітна плата тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславец за травень становила 47,2 тис. гривень, а її заступників від 35 тис. до 47,2 тис. гривень.

Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

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