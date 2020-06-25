Если регион будет проводить мало тестов на коронавирус, его отправят на карантин, — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что при несоответствии показателя охвата тестированием на коронавирусную инфекцию в том или ином регионе в течении 3 дней возможно усиление карантина на соответствующей территории.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

Степанов напомнил, что показатель охвата тестированием определен одним из критериев для усиления или смягчения карантинных ограничений.

"Если в течении 3 дней этот показатель не соответствует тому критерию, который определен в постановлении Кабинета Министров, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна собраться и определится относительно усиления карантинных ограничений", - сказал министр.

С 22 июня показатель охвата тестированием в областях для смягчения ограничений должен быть не менее 24 теста на 100 тыс. населения; при этом учитывается тестирование методам полимеразной цепной реакции и иммуно-ферментным методом.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения готовит больницы "второй волны" для приема больных коронавирусом.

24 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 994 до 40 008, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 067 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 5,7%, количество новых летальных случаев не изменилось.

23 июня количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 99 человек до 4 528, среди заболевших 5 медиков.