подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 14:53 407
Общество 2020-06-25T14:54:24+03:00
Українські Новини
Если регион будет проводить мало тестов на коронавирус, его отправят на карантин, — Степанов

Если регион будет проводить мало тестов на коронавирус, его отправят на карантин, — Степанов

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, Максим Степанов, тесты на коронавирус, карантин в Украине
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что при несоответствии показателя охвата тестированием на коронавирусную инфекцию в том или ином регионе в течении 3 дней возможно усиление карантина на соответствующей территории.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

Степанов напомнил, что показатель охвата тестированием определен одним из критериев для усиления или смягчения карантинных ограничений.

"Если в течении 3 дней этот показатель не соответствует тому критерию, который определен в постановлении Кабинета Министров, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна собраться и определится относительно усиления карантинных ограничений", - сказал министр.

С 22 июня показатель охвата тестированием в областях для смягчения ограничений должен быть не менее 24 теста на 100 тыс. населения; при этом учитывается тестирование методам полимеразной цепной реакции и иммуно-ферментным методом.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения готовит больницы "второй волны" для приема больных коронавирусом.

24 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 994 до 40 008, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 067 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 5,7%, количество новых летальных случаев не изменилось.

23 июня количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось на 99 человек до 4 528, среди заболевших 5 медиков.

Больше новостей о: Карантин МОЗ Максим Степанов тесты на коронавирус карантин в Украине

Министр Степанов за 3 месяца не смог представить с...
ВНО на карантине. Каких правил должны придерживать...
Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать у...
Украина 106-й день на карантине. Что разрешено...
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
У 32 учителей на Львовщине нашли COVID-19. Их не допустили к проведению оценивания
Новости
Если регион будет проводить мало тестов на коронавирус, его отправят на карантин, — Степанов 14:53
Британия начала тестирование новой вакцины от COVID-19 на людях. До октября протестируют 6 тысяч человек 14:38
Глава ГКАУ Усов путем давления привлек админресурс в виде КБ "Южное" и "Южмаш" для медийной защиты, – Чаплыга 14:38
Кабмин назначил и.о. министра образования Шкарлета 14:34 Обновлено
Нацполиция не владеет информацией о нарушении режима самоизоляции Зеленским 14:18
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
В "Нацкорпусе" заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией, - СМИ 22:52
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
У должников коммуналки не будут отбирать квартиру. В Минрегионе развенчали мифы о новом законопроекте 05:45
больше новостей
Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok