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24 июня 2020, среда, 13:19 1210
Медицина 2020-06-24T14:00:02+03:00
Українські Новини
Минздрав готовит больницы "второй волны" под прием больных коронавирусом

Минздрав готовит больницы "второй волны" под прием больных коронавирусом

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения готовит больницы "второй волны" под прием больных коронавирусной инфекцией, заболеваемость которой стремительно растет.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Ми уже тщательно работаем над разворачиванием больниц "второй волны", которые будут предоставлять помощь больным коронавирусной инфекцией", - сказал он.

По словам Степанова, только за 23 июня на коронавирус было протестировано 958 больных пневмонией.

"Таких цифр у нас еще не было", - прокомментировал министр.

Он отметил, что увеличение заболеваемости связано в легкомысленным отношением украинцев к карантинным ограничениям.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 23 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 99 человек до 4 528, среди заболевших 5 медиков.

Также 23 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 940 до 39 014, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 051 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 12,8%, количество новых летальных случаев - снизилось на 30,4%.

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