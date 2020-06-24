В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом за сутки

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 23 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 99 человек до 4 528, среди заболевших 5 медиков.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек. На сегодня в столице уже 4 528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19... Заболели, в том числе, и 5 медиков", - сказал он.

Среди заболевших: 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет, 31 мужчина от 19 до 74 лет, а также 3 девочки возрастом от 1 года до 14 лет, 5 мальчиков - от 1 года до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов, другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

За прошедшие сутки выздоровели 25 человек, за все время выздоровели 1 440 человек.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 21 и в Оболонском - 18.

Как сообщали Українськi Новини, 23 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 940 до 39 014, количество умерших от заболевания - на 16 человек до 1 051 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 12,8%, количество новых летальных случаев - снизилось на 30,4%.

Также сегодня начался 105-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.