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  • Использование дексаметазона при лечении COVID-19 может вызывать убийственные побочные эффекты, – эксперты
18 июня 2020, четверг, 11:59 132
Мир 2020-06-18T12:30:02+03:00
Українські Новини
Использование дексаметазона при лечении COVID-19 может вызывать убийственные побочные эффекты, – эксперты

Использование дексаметазона при лечении COVID-19 может вызывать убийственные побочные эффекты, – эксперты

Елизавета Кесельман
Побочные эффекты, вакцина от коронавируса, лекарство от коронавируса, Дексаметазон
Лекарство. Больница. Фото: missbagira.ru
Лекарство. Больница. Фото: missbagira.ru

На днях Всемирная организация здравоохранения сделала заявление о том, что препарат дексаметазон стал первым лекарством, благодаря которому снизилась смертность от коронавируса. Однако эксперты и медики предупредили о том, что использования дексаметазона при лечении COVID-19 помогает лишь тяжелобольным пациентам и может спровоцировать смерть у больных с легкой и средней формой заболевания. Об этом сообщает The Guardian.

Преимуществом дексаметазона является то, что он останавливает "цитокиновый шторм", от которого сегодня умирают больные COVID-19.

Однако ученые настоятельно предупреждают, что его ни в коем случае нельзя принимать людям с симптомами легкой и средней тяжести заболевания. Если человек начнет использовать его раньше времени, то просто уничтожит свою иммунную систему и спасти его будет практически невозможно.

Также при длительном применении данное противовоспалительное средство может вызывать ожирение, диабет, остеопороз, глаукому и даже психические отклонения. Поэтому использовать препарат нужно с большой осторожностью под строгим врачебным контролем.

Как передает ведомство, у пациентов, к которым применяют дексаметазон, повышается риск получения вторичной бактериальной пневмонии, которая будет активнее развиваться на фоне подавленного иммунитета. Кроме того, возможно, будут хуже синтезироваться антитела к SARS-Cov-2 — в меньшем количестве, чем без этого препарата. В итоге у человека, перенесшего инфекцию и принимавшего дексаметазон, шанс заболеть второй раз становится выше.

Кроме того, при длительном применении, может нарушиться нормальная работа собственных надпочечников организма пациента. Прием препарата временно повышает сахар крови, что будет способствовать набору веса и в крайнем случае — развитию диабета. Еще одно серьезное ограничение связано с тем, что глюкокортикостероиды способны вызывать остеопороз. Дексаметазон вымывает кальций из костей, из-за чего повышается их ломкость. В связи с чем возможно развитие катаракты, глаукомы, могут даже возникнуть проблемы с психикой.

Как сообщали Українські Новини, Украина начала переговоры о закупке вакцины от коронавируса. 

Кроме того, вирусологи заявили, что вакцина от полиомиелита может помочь при борьбе с SARS-Cov-2. 

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