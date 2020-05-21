В Британии пообещали представить вакцину от коронавируса через три месяца

Вакцина, над которой работают в Оксфорде, является одной из наиболее обнадеживающей из всех, что разрабатываются по всему миру. Тем временем, британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила о том, что сможет представить миру новую вакцину от коронавируса уже через три месяца. Об этом передает Bloomberg.

Отмечается, что фармацевтическая компания AstraZeneca получила финансирование от США в размере более 1 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса.

В компании утверждают, что первые 30 млн доз будут доступны уже в сентябре. Но на первом этапе вакцина будет доступна только британцам.

При этом в компании заявили, что работают над тем, чтобы обеспечить широкую и справедливую поставку вакцины по всему миру без прибыли во время пандемии.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Индии заявили, что намерены выпустить более 20 млн доз вакцин от коронавируса уже к началу осени.

Также ученые заявили, что вакцина от коронавируса не будет дорогой, а на разработку вакцины от коронавируса Израиль выделит 60 млн долларов.