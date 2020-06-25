В Париже открыли Эйфелеву башню. Но подняться можно не выше 2-го этажа

После того, как в Париже открыли площадь перед Собором Парижской Богоматери, власти решили открыть Эйфелеву башню, впервые после трехмесячного перерыва. Об этом сообщает ВВС. Как сообщается, главная достопримечательность столицы с сегодняшнего дня снова начинает принимать посетителей. Перерыв в ее работе в связи с пандемией коронавируса - с 13 марта - стал самым длинным со времен Второй мировой войны. Отмечается, что количество посетителей на данном этапе ограничено, а попасть можно будет не выше 2-го этажа башни. Все гости старше 11 лет обязаны быть в маске. В рамках соблюдения мер безопасности, администрация также запретила пользование лифтами. Предварительно, до 1 июля, поэтому желающие посмотреть на Париж с высоты должны будут подниматься по лестнице. Как сообщали Українські Новини, ранее администрация музея Лувр заявила о том, что учреждение заработает с 6 июля. Тем временем в Германии на мясокомбинате обнаружили вспышку коронавируса. Инфицированы более тысячи человек. Также Пекин продолжает оставаться закрытым из-за новых случаев коронавируса.