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25 июня 2020, четверг, 12:52 551
Европа 2020-06-25T15:00:04+03:00
Українські Новини
В Париже открыли Эйфелеву башню. Но подняться можно не выше 2-го этажа

В Париже открыли Эйфелеву башню. Но подняться можно не выше 2-го этажа

Елизавета Кесельман
Франция, Европа, Эйфелевая башня, Коронавирус во Франции
Эйфелева Башня. Фото: pixabay
Эйфелева Башня. Фото: pixabay

После того, как в Париже открыли площадь перед Собором Парижской Богоматери, власти решили открыть Эйфелеву башню, впервые после трехмесячного перерыва. Об этом сообщает ВВС. 

Как сообщается, главная достопримечательность столицы с сегодняшнего дня снова начинает принимать посетителей. Перерыв в ее работе в связи с пандемией коронавируса - с 13 марта - стал самым длинным со времен Второй мировой войны.

Отмечается, что количество посетителей на данном этапе ограничено, а попасть можно будет не выше 2-го этажа башни. Все гости старше 11 лет обязаны быть в маске.

В рамках соблюдения мер безопасности, администрация также запретила пользование лифтами. Предварительно, до 1 июля, поэтому желающие посмотреть на Париж с высоты должны будут подниматься по лестнице.

Как сообщали Українські Новини, ранее администрация музея Лувр заявила о том, что учреждение заработает с 6 июля. 

Тем временем в Германии на мясокомбинате обнаружили вспышку коронавируса. Инфицированы более тысячи человек. 

Также Пекин продолжает оставаться закрытым из-за новых случаев коронавируса. 

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