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  • У Парижі відкрили Ейфелеву вежу. Але можна піднятися не вище 2-го поверху
25 червня 2020, четвер, 12:52 5
Європа 2020-06-25T13:45:03+03:00
Українські Новини
У Парижі відкрили Ейфелеву вежу. Але можна піднятися не вище 2-го поверху

У Парижі відкрили Ейфелеву вежу. Але можна піднятися не вище 2-го поверху

Елизавета Кесельман
Париж, Франція, Європа, Коронавірус у Франції, карантин у Франції, Ейфелева вежа
Ейфелева Вежа. Фото: pixabay
Ейфелева Вежа. Фото: pixabay

Влада вирішила відновити роботу Ейфелевої вежі в Парижі, після того як відкрилася площа перед Собором Паризької Богоматері, однак підійматися дозволено лише сходами й не вище 2-го поверху. Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, головна визначна пам'ятка столиці відсьогодні знову починає приймати відвідувачів. Перерва в її роботі у зв'язку з пандемією коронавірусу - з 13 березня - стала найдовшою з часів Другої світової війни.

Наголошується, що кількість відвідувачів на даному етапі обмежена, а потрапити можна буде не вище 2-го поверху вежі. Всі гості старше 11 років зобов'язані бути в масці.

В рамках дотримання заходів безпеки, адміністрація заборонила користування ліфтами. Попередньо, до 1 липня, тому охочі подивитися на Париж з висоти повинні будуть підійматися по сходах.

Як повідомляли Українські Новини, перші послаблення у Франції почали вводити з 11 травня, відкривши школи, магазини та посиливши роботу громадського транспорту.

Вже за тиждень після відкриття шкіл у навчальних закладах виявили нові випадки коронавірусу.

Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков відлітають у Францію, аби обговорити нормандський формат.

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