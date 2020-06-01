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  • В Париже впервые после пожара открыли площадь перед Собором Парижской Богоматери
01 июня 2020, понедельник, 11:00 28
Европа 2020-06-01T12:00:03+03:00
Українські Новини
В Париже впервые после пожара открыли площадь перед Собором Парижской Богоматери

В Париже впервые после пожара открыли площадь перед Собором Парижской Богоматери

Елизавета Кесельман
Франция, Париж, Нотр-Дам, Собор Парижской Богоматери, Пожар в Нотр-Даме

В Париже, 31 мая, впервые после пожара в Нотрд-Даме, открыли площадь перед Собором Парижской Богоматери, куда могут попасть туристы и жители города. Об этом передает RFI.

Отмечается, шлагбаумы на входе к площади были сняты сегодня в 15:00, установленные год назад из-за угрозы отравления свинцом, после чего площадь перед Нотр-Дам официально открыли для посетителей. На открытии присутствовали мэр Парижа Анн Идальго и министр культуры страны Франк Ристер.

Правительство города заявило, что уровень свинца достаточно низкий, поэтому можно позволить парижанам и паломникам посещать ее. Известно, что брусчатку на площади обработали моющим средством, а 40-сантиметровый слой почвы заменили.

Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что этот момент является своего рода "ренессансом" для памятника, который широко известный как "душа Парижа".

 

Как сообщали Українські Новини, 10 апреля, впервые после пожара в Нотр-Даме провели служение в Страстную пятницу. 

Ранее полиция Франци назвала возможную причину пожара в Нотр-Даме. По версии полицейских, пожар произошел из-за короткого замыкания в части здания, которое находилось на реконструкции.

Кроме того, ровно через год после пожара, 15 апреля 2020 года,  в Соборе Парижской Богоматери впервые зазвонил большой колокол.

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