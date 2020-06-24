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24 июня 2020, среда, 15:00 2850
Азия 2020-06-24T15:45:02+03:00
Українські Новини
Новая волна коронавируса в Пекине: как город борется с эпидемией

Новая волна коронавируса в Пекине: как город борется с эпидемией

Елизавета Кесельман
Китай, Пекин, Коронавирус в Китае, новая волна коронавируса, Коронавирус в Пекине
Коронавирус в Китае. Фото: reuters.com
Коронавирус в Китае. Фото: reuters.com

Неделю назад столицу Китая Пекин снова закрыли на карантин из-за новой волны коронавируса. Количество заболевших инфекцией снова увеличивается. Так,по данным на 24 июня, материковый Китай сообщил о 12 новых случаев активной формы COVID-19. Количество зараженных в китайской столице в период с 11 по 23 июня возросло до 256. Об этом сообщает South China Morning Post. 

Отмечается, что девять пациентов заразилась внутри страны, тогда как еще трое инфицированных недавно прибыли из-за рубежа. Семь новых случаев связывают со вспышкой в Пекине.

Всего в Китае на лечении остаются 368 пациентов с активной формой COVID-19, состояние двенадцати из них оценивают как критическое. Также в КНР отметили, что обнаружили еще три бессимптомных случая коронавируса.

27 микрорайонов Пекина объявлены зонами среднего риска, а один - квартал Хуасян рядом с рынком - зоной высокого риска.

Также жителям 28 микрорайонов запрещено уезжать из Пекина. Остальные горожане могут это делать, но предварительно сдав тест на коронавирус.

К настоящему времени отменено 1255 авиарейсов из Пекина и в Пекин. Железнодорожное сообщение ограничено до 9 июля.

Как сообщали Українські Новини, ранее в городе Баодин, расположенном недалеко от Пекина ввели военное положение из-за новых случаев коронавирусной инфекции. 

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