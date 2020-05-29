Музей Лувр в Париже возобновит работу 6 июля

Художественный музей Лувра, закрытый 1 марта из-за пандемии коронавируса, готовится принимать посетителей после продолжительного закрытия из-за пандемии. Ожидается, что двери музея откроются 6 июля. Об этом говорится в пресс-релизе Лувра.

Отмечается, подготовку к открытию руководство заведения решило начать после заявления премьер-министра Франции Эдуара Филиппа о возможном открытии музеев в стране со 2 июня.

Кроме того, уже в эту субботу откроется общественный парк "Сад Тюильри", в воскресенье - площадь Каруззель. Национальный музей Эжена Делакруа планирует открыться в понедельник, 22 июня. Лувр готовится к открытию 6 июля.

"Лувр рад объявить, что сможет открыть свои двери после нескольких недель заключения, которые стали необходимыми для всех. Условия посещения музея будут неукоснительно соответствовать рекомендациям органов здравоохранения, потому что в Лувре каждый должен чувствовать себя в безопасности, будь то посетитель или работник", - заявил президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.

Как сообщали Українські Новини, Франция начала ослаблять карантин 11 мая .