Полицейскому, задержавшему противника "Партии Шария" на акции, назначили служебное расследование

Полиция назначила служебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий полицейским при задержании противника "Партии Шария" на акции у Офиса Президента.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Его результаты будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки действиям полицейского. Полицейский на время его проведения отстранен", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Указано, что в среду во время проведения массовых мероприятий в центре столицы полицейские за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек.

При этом во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала 12 активистов партии "Национальный корпус" во время акции сторонников "Партии Шария" в Киеве.

Около 20 сторонников движения "Демократична сокира" митинговали возле Офиса Президента против действий блогера Анатолия Шария.

Более 1 тыс. сторонников "Партии Шария" требовали отставки Президента Владимира Зеленского возле здания Офиса Президента