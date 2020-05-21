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21 мая 2020, четверг, 18:30 40
Общество 2020-05-21T18:45:01+03:00
Українські Новини
НБУ разрешил открывать счета в банках дистанционно

НБУ разрешил открывать счета в банках дистанционно

Елена Новикова
НБУ, Банки, Счет, Банковский счет, Открытие счета
Национальный банк Украины. Фото: НБУ
Национальный банк Украины. Фото: НБУ

После того, как Национальный банк принял новые требования для рекламы о кредитах и депозитах, он утвердил новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, разработанное в связи с введением в действие 28 апреля 2020 новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Согласно одному из пунктов положения для открытия счета в новом банке не нужна личная встреча с представителем банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"Главное преимущество нового закона - полная идентификация и верификация клиента. Теперь для открытия счета в новом банке визит в отделение или личная встреча с представителем банка не требуется", - говорится в нем.

Национальный банк утвердил полноценные и упрощенные модели (при соблюдении лимитов) дистанционной идентификации.

Полноценные модели:

  • BankID НБУ,
  • квалифицированная электронная подпись (КЭП),
  • видеотрансляция.

Упрощенные модели:

  • BankID НБУ;
  • КЭП;
  • платеж с собственного счета на отдельный счет банка;
  • считывания данных с чипа биометрического документа (паспорта или паспорта в формате ID-карты);
  • верификация данных с бюро кредитных историй.

Работник банка может с помощью видеосвязи пообщаться с клиентом и проверить у него документы:

  • для паспортов нового образца (биометрический паспорт или ID-карта) - банк дистанционно считывать данные с чипа и проверять соответствие лица. Другой способ - визуальная оценка документа, защитных элементов и логическая проверка данных;
  • для паспортов старого образца ( "книги") - банк визуально оценивать документ, проверять соответствие лица и проводить дополнительную проверку с помощью: BankID НБУ; КЭП; дополнительных документов; сверка данных с информацией из бюро кредитных историй.

Также обновлено требования к выявлению конечных бенефициарных владельцев.

"Банки по время идентификации и верификации юридических лиц должны понимать, кто является конечным бенефициарным владельцем предприятия. Ранее банки для этого использовали преимущественно только информацию из Единого реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. Отныне банки должны использовать информацию не только из этого реестра, но и из других источников", - добавили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, НБУ прогнозирует, что пиком экономического кризиса в Украине будет 2 квартал 2020.

Кроме того, ранее Нацбанк упростил валютный надзор.

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