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19 июня 2020, пятница, 11:34 380
Финансы 2020-06-19T11:39:22+03:00
Українські Новини
После незначительного падения доллар в обменниках снова вырос

После незначительного падения доллар в обменниках снова вырос

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара снова растет
Курс доллара снова растет

С 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки повысился на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD после двухнедельного падения.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 7,79 коп. до 29,6561 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,76 коп. до 30,1576 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 5 по 12 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,87 коп. до 26,7856 UAH/USD, курс покупки понизился на 1,04 коп. до 26,5375 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 19 июня

26,6239

26,8549

29,6561

30,1576

3,3300

3,9100

По сравнению с 12 июня

0,0864

0,0693

-0,0779

-0,1176

-0,0100

-0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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