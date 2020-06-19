После незначительного падения доллар в обменниках снова вырос

С 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки повысился на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD после двухнедельного падения.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 7,79 коп. до 29,6561 UAH/EUR, курс продажи понизился на 11,76 коп. до 30,1576 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 5 по 12 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,87 коп. до 26,7856 UAH/USD, курс покупки понизился на 1,04 коп. до 26,5375 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 19 июня 26,6239 26,8549 29,6561 30,1576 3,3300 3,9100 По сравнению с 12 июня 0,0864 0,0693 -0,0779 -0,1176 -0,0100 -0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.