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24 июня 2020, среда, 12:00 293
Экономика 2020-06-24T12:45:02+03:00
Українські Новини
После падения рубль "замер". Курс российской нацвалюты на 24 июня

После падения рубль "замер". Курс российской нацвалюты на 24 июня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

В среду, 24 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 23 июня, повысился на 1 копейку, и составляет 3,35 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду не изменился по сравнению с 23 июня и составляет 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 24 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,35 3,92
Максимальный 3,76 5,00
Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 23 июня на 5,31 коп. до 26,7421 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,92 коп. до 26,5053 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 июня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.

А в период с 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в киевских обменниках повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки — на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD.

Тем временем экономисты советуют пока не продавать валюту, ведь доллар может подскочить осенью.

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