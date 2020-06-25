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  • Корниенко извинился перед депутатом Рады Аллахвердиевой за "корабельную сосну" и признал, что видео – не монтаж
25 июня 2020, четверг, 10:21 1544
Политика 2020-06-25T10:47:32+03:00
Українські Новини
Корниенко извинился перед депутатом Рады Аллахвердиевой за "корабельную сосну" и признал, что видео – не монта

Корниенко извинился перед депутатом Рады Аллахвердиевой за "корабельную сосну" и признал, что видео – не монтаж

Кира Молчанова
Сексизм, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Ирина Аллахвердиева
Арахамия и Корниенко в Николаеве. Скриншот виде
Арахамия и Корниенко в Николаеве. Скриншот виде

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко извинился перед депутатом Верховной Рады от его фракции Ириной Аллахвердиевой и одним из кандидатов от партии на пост мэра Николаева Татьяной Домбровской за свои сексистские высказывания и заявил, что видео его разговорас председателем фракции "Слуги народа" в Раде Давидом Арахамией не смонтировано.

 Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В первую очередь хочу обратиться к Ирине Аллахвердиевой, моей коллеге и человеку, которого я очень уважаю с просьбой принять мои извинения за ту, первую часть разговора, где я с Давидом Арахамией обсуждаю свое впечатление от ее красоты, но в абсолютно неприемлемой форме... В прямом эфире это (монтаж) невозможно сделать и понятно, что нужно быть "отморозком", чтобы это утверждать и убеждать в этом все общество. Но вместе с этим мы с Давидом четко помним, что между коротким обсуждением Ирины Аллахвердиевой и более развернутым обсуждением Татьяны Домбровской была более длинная пауза и немного больше слов. На том видео, которое распространяется, нет этого момента вообще", - сказал он.

Корниенко отметил, что большая часть опубликованного разговора, в том числе и слова о "рабочей бабе, как корабельная сосна", касалась не народного Аллахвердиевой, а возможного кандидата от партии на пост мэра Николаева Домбровской.

"Я обсуждал местного политика, возможного кандидата в мэры Татьяну Домбровскую... Опять таки форму для своего восторга я избрал не очень уместную, местами неоднозначную, а местами обидную, такую, которая может действительно восприниматься как сексизм и другие формы дискриминации. Я приношу извинения Татьяне и в тоже время приглашаю ее принять участие в наших импровизированных праймериз, которые проходят по всем городам, и надеюсь, что у вас в них тоже есть возможность победить", - сказал он.

Корниенко предположил, что момент соответствующего разговора, который он ранее называл монтажом, скорее всего, является сбоем трансляции.

Как сообщали Українськi Новини, 24 июня Корниенко сообщил, что он считает смонтированным видео его разговора с Арахамией о депутате Рады Аллахвердиевой, а слова о ней - вырванными из контекста. Арахамия тоже заявил о смонтированной последовательности его разговора с Корниенко о депутате Рады Аллахвердиевой ("Слуга народа").

Депутат Верховной Рады Ирина Аллахвердиева ("Слуга народа") отреагировала на видео разговора Давида Арахамии с Александром Корниенко и назвала распространенное видео фейком и монтажом.

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