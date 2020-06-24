Корниенко и Арахамия заявляют, что видео с их разговором об Аллахвердиевой смонтировано

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет о смонтированной последовательности его разговора о депутате Рады Ирине Аллахвердиевой ("Слуга народа") с председателем партии "Слуга народа", первым заместителем председателя фракции в Раде Александром Корниенко.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.

"Здесь не будем говорить, что не было такого разговора. Единственное, что последовательность этого разговора была склеена. Мы нашли сейчас оригинал этой записи, там все это абсолютно видно. То есть это было два диалога. Один диалог, где господин Корниенко говорит "Ира у нас красавица", я говорю "да"... А второй диалог, кусочек был о потенциальном кандидате на должность городского головы", - сказал он.

При этом Арахамия подчеркнул, что в этом году планируется большое превалирование гендерных квот и на местных выборах оговаривается выдвижение до 50% женщин.

Александр Корниенко также заявляет, что видео его разговора об Аллахвердиевой смонтировано, а слова о ней - вырваны из контекста.

Об этом Корниенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Понимаю, что многих возмутил распространенный телеграмм-каналами наш разговор с Давидом Арахамией в Николаеве. Поэтому вынужден объяснить, а потом извиниться. Во-первых, запись была смонтирована, соответственно фразы вырваны из контекста", - написал он.

Также Корниенко отметил, что в смонтированное видео попала фамилия депутата Аллахвердиевой, которая, по его словам, никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела.

"Я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей, в частности женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения", - подчеркнул председатель партии.

Корниенко также отметил, что отношения между командой и в политической среде, независимо от статуса депутатов, гендера и пола - примерно одинаковы, однако язык общения бывает специфическим.

"Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Давид Арахамия допускает выдвижение от партии в кандидаты на пост мэра Киева женщины.

Также в прошлом году Аллахвердиева засветила в Раде новый iPhone за полторы ее зарплаты.